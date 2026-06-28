Vācijā reģistrēta rekordkarsta nakts
Vācijā reģistrēta rekordkarsta nakts, kad gaisa temperatūra sasniedza 29,4 grādus pēc Celsija skalas, paziņoja Vācijas Meteoroloģiskais dienests (DWD).
Rekordaugstā nakts temperatūra reģistrēta valsts austrumos Kubšičā, Saksijā, liecina provizoriskie dati.
Pēdējās dienās Vācijā sasniegti jauni karstuma rekordi saistībā ar karstuma vilni, kas pārņēmis lielu daļu Eiropas.
DWD norādīja, ka līdz šim karstākā nakts Vācijā tika reģistrēta 2003. gadā, kad termometra stabiņš Veinbītas kalnā, Reinzemē-Pfalcā, nenoslīdēja zem 27,2 grādiem pēc Celsija.
Svētdien gaisa temperatūra Vācijas austrumos un dienvidaustrumos sasniegs 39-41 grādu pēc Celsija, bet Lauzicas reģionā iespējams pat 42 grādu karstums.
DWD arī brīdināja, ka Vācijā svētdien iespējami spēcīgi negaisi ar lietu, vēja brāzmām un krusu.
Dienesta provizoriskie dati liecina, ka sestdien Vācijā tika reģistrēts rekordaugsts gaisa temperatūras rādītājs - 41,5 grādi. Tas reģistrēts Drevicas stacijā Vācijas austrumos, pārspējot iepriekšējo rekordu - 41,3 grādi, kas tika fiksēts tikai dienu iepriekš valsts dienvidrietumos.
Tiek prognozēts, ka pirmdien gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies un sasniegs 29-32 grādus pēc Celsija.
Policija svētdien paziņoja, ka kopš piektdienas Vācijā noslīkuši vismaz septiņi cilvēki.
DWD norāda, ka klimata pārmaiņu dēļ Vācijā biežāk sastopami ekstremāli laikapstākļi, piemēram, ilgstoši karstuma viļņi, un dati liecina par to, ka vidējais dienu skaits, kad gaisa temperatūra pārsniedz 30 grādus, ir pieaudzis.