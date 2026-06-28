Francijā karstuma viļņa laikā mirušo skaits pieaudzis par apmēram tūkstoti.
Pasaulē
Šodien 12:21
Karstums Francijā prasa arvien vairāk dzīvību - dažu dienu laikā reģistrēti aptuveni 1000 papildu nāves gadījumu
Karstuma viļņa laikā, kas jau vairākas dienas pārņēmis lielu daļu Rietumeiropas, Francijā reģistrēto nāves gadījumu skaits ir par aptuveni 1000 lielāks nekā ierasti, paziņoja Francijas sabiedrības veselības dienests.
"Kopš 24. jūnija ir novērots par aptuveni 1000 vairāk nāves gadījumiem (nekonsolidēti dati) salīdzinājumā ar iepriekšējos mēnešos reģistrētajiem nāves gadījumiem," informēja dienests.
Īpaši liels mirušo skaita pieaugums novērots teritorijās, kurās izsludināts sarkanais karstuma brīdinājums, un 85% nāves gadījumu bija cilvēki vecumā no 65 gadiem.
Aģentūra norādīja, ka visstraujākais pieaugums ir saistīts ar cilvēkiem, kas mirst mājās, īpaši Parīzē un tās priekšpilsētu apkaimē.
Aģentūra uzsvēra, ka šie skaitļi ir provizoriski un, visticamāk, karstuma viļņa laikā mirušo skaits būs lielāks.
Svētdien Francijā mazinājās karstums, kas turpinājās vairākas dienas, gaisa temperatūrai daudzviet pārsniedzot 40 grādus pēc Celsija.