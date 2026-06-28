Pasaules kausa līdzjutēji sajūsmā par amerikāņu mērci - vēlme to vest mājās rada problēmas lidostās
ASV notiekošā Pasaules kausa laikā ārvalstu līdzjutēji negaidīti aizrāvušies ar vienu no populārākajām amerikāņu mērcēm – ranch. Tā kļuvusi par īstu hitu tūristu vidū, kuri pirmo reizi iepazīst Amerikas virtuvi, un daudzi cenšas to aizvest mājās.
Tik liela interese pievērsusi pat ASV Transporta drošības administrācijas (TSA) uzmanību. Iestāde sociālajos tīklos atgādinājusi, ka lielās mērces pudeles rokas bagāžā pārvadāt nedrīkst, aicinot līdzjutējus tās ievietot reģistrētajā bagāžā.
Ranch ir uz paniņu, augu eļļas un garšvielu bāzes gatavota mērce, kas jau vairākus gadu desmitus ir populārākā salātu mērce ASV. To plaši izmanto arī kā piedevu vistas spārniņiem, picai un citiem ēdieniem.
Mērces ražotāji atzīst, ka Pasaules kauss ievērojami palielinājis ārvalstu viesu interesi par produktu. Uzņēmums "Hidden Valley", kas ir viens no pazīstamākajiem ranch mērces ražotājiem, jūlijā Pasaules kausa rīkotājpilsētās plāno bez maksas dalīt garšvielu maisījumus, no kuriem mērci iespējams pagatavot mājās.
Uzņēmums norāda, ka pagaidām oficiāli produkts tiek tirgots tikai ASV un Kanādā, taču pieaugošā interese no ārvalstu patērētājiem liek apsvērt iespējas nākotnē paplašināt tā pieejamību arī citos tirgos.