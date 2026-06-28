Vučičs gatavojas atkāpties no Serbijas prezidenta amata
Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs paziņojis, ka tuvāko nedēļu laikā atkāpsies no amata, raisot spekulācijas, ka viņš pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās centīsies atgūt premjerministra amatu.
"Es būšu prezidents tikai vēl dažas nedēļas, tad atkāpšos no amata," Vučičs sestdien paziņoja atbalstītāju pūlim mītiņā Belgradas centrā. Viņš piebilda, ka ir piedāvājis palīdzību savai valdošajai Serbijas progresīvajai partijai (SNS) nākamajās vēlēšanās.
Vučiča otrais un pēdējais prezidenta pilnvaru termiņš beigtos nākamā gada maijā, un Serbijas konstitūcija liedz viņam kandidēt uz trešo termiņu. Pašreizējā parlamenta mandāts ir spēkā līdz 2028. gada februārim.
Taču Vučičs vairākkārt ir norādījis, ka šogad izsludinās pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, lai gan viņš vēl nav nosaucis konkrētu datumu. Politikas novērotāji sagaida, ka Vučičs būs SNS līderis. Pirms kļūšanas par prezidentu viņš bija premjerministrs no 2014. līdz 2017. gadam.
Lai gan prezidenta amats Serbijā ir ceremoniāls, Vučičs joprojām ir dominējošā figūra Serbijas politikā, kam ir izšķiroša ietekme uz svarīgākajām valsts lietām neatkarīgi no viņa oficiālā amata.
Valdība ir saskārusies ar pieaugošu spiedienu kopš 2024. gada novembra, kad Serbiju pārņēma plašs protestu vilnis, ko izraisīja Novisadas traģēdija. Šajā pilsētā, sagrūstot nojumei dzelzceļa stacijā, gāja bojā 16 cilvēki. Protestu dalībnieki, pārsvarā studenti un jaunieši, vaino valdību korupcijā un nolaidībā un vēlas pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas.
Kritiķi traģēdijā vaino korupciju un valdības nekompetenci, kā arī apsūdz tiesu varu, kuru, viņuprāt, kontrolē Vučičs, par vainīgo pasargāšanu no kriminālvajāšanas.
Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka nākamajās parlamenta balsošanās varētu uzvarēt studentu kustības atbalstīts kandidātu saraksts, lai gan šāda alianse vēl nav oficiāli izveidota.
Protesti ir piesaistījuši lielus pūļus. Pagājušajā mēnesī neatkarīga uzraudzības grupa "Publiskās asamblejas arhīvs" lēsa, ka Belgradas centrā demonstrācijā piedalījās 180 000 cilvēku.
Sestdienas valdības atbalstītāju mītiņš arī piesaistīja daudz cilvēku, no kuriem liela daļa ieradās autobusos, ko organizēja SNS un uzņēmumi, kas sadarbojas ar valdošo partiju.