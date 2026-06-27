Mjanmā netālu no ASV vēstniecības atrasts brutāli noslepkavots ASV diplomāts, viņa nāvē vainotajai bijušajai sievai draud nāvessods
43 gadus vecais Daniels Riva tika atrasts nogalināts 11. maijā viesnīcā “Sakura Residence & Hotel”, kas atrodas aptuveni 1,6 kilometru attālumā no ASV vēstniecības. Šī viesnīca ir iecienīta diplomātu, uzņēmēju un citu ārvalstu viesu vidū. Rivam bija durtas brūces galvā un kaklā, vēsta “Daily Mail”.
A United States diplomat was stabbed to death and his ex-wife is the alleged murderer. https://t.co/F6oaIG1Opi— The Daily Beast (@thedailybeast) June 25, 2026
Viņš bija specializējies cīņā pret organizēto noziedzību, pirms pārcelšanas darbā uz Mjanmu viņš strādāja Surinamā un Austrumtimorā.
Vietējās amatpersonas paziņojušas, ka drīz pēc tam tika arestēta viņa bijusī sieva, taizemiete un Pavinī Supasirivisana. Kamēr notiek gatavošanās tiesas procesam slepkavības lietā, kur notiesāšanas gadījumā viņai draud vismaz 10 gadu ieslodzījums vai pat nāvessods, otrdien viņa stājās tiesas priekšā apsūdzībās par Mjanmas imigrācijas likuma pārkāpumu, jo tās attiecas uz jebkuru ārvalstnieku, kurš valstī izdarījis noziedzīgu nodarījumu. Par šo viņai draud līdz piecu gadu brīvības atņemšana.
Pāris apprecējās 2018. gadā, taču medijos norādīts, ka nav zināms, kad viņi izšķīrās. Taizemē dzimusī Supasirivisana bija apguvusi kulināriju prestižajā “Le Cordon Bleu” skolā, vēlāk izveidojusi kulinārijai veltītu “YouTube” kanālu.
“Daily Mail” norāda, ka Mjanmas varas iestādes ar medijiem sazinās ļoti reti, un ne policija, ne tiesa komentārus nav sniegušas, bet žurnālistiem nav atļauts apmeklēt tiesas sēdes.
Taizemes Ārlietu ministrija apstiprināja, ka aizdomās turētajai sniegta konsulārā palīdzība, taču plašāku informāciju neatklāja. ASV Valsts departaments apstiprināja diplomāta nāvi, taču atteicās sniegt papildu informāciju.