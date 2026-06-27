24. jūnijā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni.
Pasaulē
Šodien 20:45
Strauji pieaug Venecuēlas zemestrīces upuru skaits
Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 1430, un vēl vismaz 3238 cilvēki ir ievainoti, sestdien paziņojis Venecuēlas parlamenta spīkers Horhe Rodrigess.
Saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 000 cilvēku pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku.
Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis.
Visvairāk cietuši Truhiljo, Karabobo, Mirandas un Lagvairas štati.