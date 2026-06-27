Eiropā valda pekle: karstuma rekordi Dānijā, Vācijā, Šveicē un Čehijā
Sestdien Dānijā, Vācijā, Šveicē un Čehijā tika reģistrētas rekordaugstas temperatūras.
Dānijas Meteoroloģijas institūts (DMI) paziņoja, ka reģistrēta visaugstākā temperatūra kopš novērojumu sākuma 1874. gadā - 37 grādi pēc Celsija.
Saskaņā ar DMI datiem iepriekšējais temperatūras rekords šajā Skandināvijas valstī bija 36,4 grādi, kas tika reģistrēts 1975. gada augustā. DMI bija brīdinājis, ka rekords varētu tikt pārspēts, jo Skandināvijas valsti skāris karstuma vilnis.
Lielais karstums sakritis ar Roskildes mūzikas festivāla atklāšanu, un viens apmeklētājs valsts raidorganizācijai DR pastāstīja, ka bagāžas vilkšana uz kempingu bijusi nepanesama. DR ziņo, ka festivāla rīkotāji izveidojuši ūdens punktus aptuveni 50 000 festivāla apmeklētāju.
Kaimiņvalstī Zviedrijā Zviedrijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūts (SMHI) arī brīdināja, ka temperatūra valsts dienvidos var sasniegt 35 grādus.
Saskaņā ar Vācijas Valsts meteoroloģijas dienesta (DWD) provizoriskajiem datiem sestdien Vācijā tika reģistrēts rekordaugsts gaisa temperatūras rādītājs - 41,5 grādi, kas ir jauns visu laiku augstākais rādītājs. Šis rādītājs tika reģistrēts Drevicas stacijā Vācijas austrumos, pārspējot iepriekšējo rekordu - 41,3 grādi, kas tika fiksēts tikai dienu iepriekš valsts dienvidrietumos.
Šveicē jauns rekords - 38,8 grādi - tika reģistrēts Bāzeles pilsētā.
Arī Čehijā ir reģistrēta visaugstākā temperatūra vēsturē - 40,6 grādi, kas sestdien tika fiksēta meteoroloģiskajā stacijā Doksanī uz ziemeļiem no Prāgas, paziņoja Valsts meteoroloģijas dienests (CHMI).
Iepriekšējais rekords 40,4 grādi tika reģistrēts 2012. gadā Dobrihovicē uz dienvidrietumiem no Prāgas.