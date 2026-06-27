Svelmē ļaudis meklē glābiņu Kopenhāgenas pludmalē (foto: Scanpix / AP)
Pasaulē
Šodien 16:44
Dānijā pārspēts pusgadsimtu senais karstuma rekords
Sestdien Dānijā tika reģistrēta visaugstākā temperatūra kopš novērojumu sākuma 1874. gadā - 36,6 grādi pēc Celsija, paziņoja Dānijas Meteoroloģijas institūts (DMI).
Saskaņā ar DMI datiem iepriekšējais temperatūras rekords šajā Skandināvijas valstī bija 36,4 grādi, kas tika reģistrēts 1975. gada augustā.
DMI bija brīdinājis, ka rekords varētu tikt pārspēts, jo Skandināvijas valsti skāris karstuma vilnis.
Lielais karstums sakritis ar Roskildes mūzikas festivāla atklāšanu, un viens apmeklētājs valsts raidorganizācijai DR pastāstīja, ka bagāžas vilkšana uz kempingu bijusi nepanesama.
DR ziņo, ka festivāla rīkotāji izveidojuši ūdens punktus aptuveni 50 000 festivāla apmeklētāju.
Kaimiņvalstī Zviedrijā Zviedrijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūts (SMHI) arī brīdināja, ka temperatūra valsts dienvidos var sasniegt 35 grādus.