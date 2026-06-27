Lielbritānija atvērs jaunus likumīgus ceļus bēgļiem
Lielbritānijas valdība paziņoja, ka atvērs drošus un likumīgus ceļus bēgļiem, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, vienlaikus grozot cilvēktiesību likumus, lai atvieglotu to personu deportāciju, kuras valstī uzturas nelikumīgi.
Jaunie ceļi ļaus sabiedriskajām organizācijām, universitātēm un darba devējiem sponsorēt bēgļu ierašanos Lielbritānijā. Iestādes norādīja, ka šī iniciatīva veidota pēc līdzīgas programmas Kanādā, kuras ietvaros kopš 1979. gada valstī ir apmetušies aptuveni 400 000 cilvēku.
"Es atvēršu jaunus likumīgus ceļus īstiem bēgļiem, vienlaikus novēršot likumu nepilnības, kuras pārāk bieži ir tikušas ļaunprātīgi izmantotas," paziņoja iekšlietu ministre Šabana Mahmuda.
Tajā pašā laikā jaunais imigrācijas likums centīsies novērst cilvēktiesību likumu ļaunprātīgu izmantošanu un vērsties pret pārmērīgiem prasījumiem, norādīja Mahmuda. Tas padarīs stingrāku ģimenes definīciju, ierobežojot to tikai ar tiešajiem ģimenes locekļiem.
Kritiķi norāda, ka Eiropas Cilvēktiesību konvencija bieži tiek izmantota, lai novērstu to cilvēku deportāciju, kuriem nav tiesību uzturēties Lielbritānijā.