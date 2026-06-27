Irāna ar bezpilota lidaparātiem uzbrukusi Bahreinai
Irāna sestdien ar bezpilota lidaparātiem uzbrukusi Bahreinai, savukārt Hormuza šaurumā tika uzbrukts kuģim, kas, visticamāk, tā bija Teherānas atbilde uz ASV nakts gaisa uzbrukumiem.
Bahreina ir bijusi viena no Irānas asākajām kritiķēm, un tajā atrodas ASV Jūras spēku 5. flote. Bahreina tikko uzņēma ASV valsts sekretāru Marko Rubio, kurš piedalījās Persijas līča sadarbības padomes ārlietu ministru sanāksmē, kas noslēdzās ar aicinājumu pārtraukt Irānas uzbrukumus un pilnībā atvērt šaurumu.
Bahreinas Ārlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka valstij uzbrukuši vairāki Irānas bezpilota lidaparāti. Ministrija uzbrukumu nosauca par klajiem draudiem pilsoņu un iedzīvotāju drošībai.
Sestdienas rītā Irānas Revolucionārā gvarde izplatīja paziņojumu, ka tā ir uzbrukusi vairākām ASV armijas atrašanās vietām reģionā.
Tikmēr Lielbritānijas bruņoto spēku Jūras tirdzniecības operāciju centrs paziņoja, ka sestdien Hormuza šaurumā tika uzbrukts tankkuģim, norādot, ka apkalpe ir drošībā un kaitējums videi nav konstatēts.