Baktērija, kas "apēd miesu": Eiropas speciālisti brīdina par biedējošām Baltijas jūras ūdens uzkaršanas sekām
Eiropas speciālisti brīdina, ka jūras ūdens temperatūras paaugstināšanās rada labvēlīgus apstākļus Vibrio ģints baktēriju izplatībai.
Lai gan šo baktēriju izraisītās infekcijas joprojām ir retas, īpaši karstās vasarās to skaits ievērojami pieaug, un daži baktēriju celmi var izraisīt smagas saslimšanas.
Līdz ar vasaras iestāšanos un jūras virsmas temperatūras paaugstināšanos veidojas ideāli apstākļi dažu baktēriju vairošanās procesam.
Viena no tām ir Vibrio ģints baktērijas, kas dabiski sastopamas piekrastes ūdeņos, kur sajaucas saldūdens un jūras ūdens.
Kas ir Vibrio?
Vibrio ir ūdens baktēriju ģints, kas īpaši strauji vairojas mēreni siltā un siltā ūdenī ar vidēju sāļuma līmeni.
Šīs baktērijas cilvēkiem var izraisīt slimību, ko sauc par vibriozi. Ar to var inficēties, nonākot saskarē ar piesārņotu ūdeni vai lietojot uzturā piesārņotas jūras veltes, raksta "Euronews".
Vibriozi izraisa vairākas Vibrio ģints baktēriju sugas, no kurām dažas var izraisīt smagas infekcijas. Divi Vibrio cholerae celmi – O1 un O139 – izraisa holeru, taču vairums citu Vibrio sugu izraisīto infekciju norit ievērojami vieglāk.
Pie tām pieder pārtikas infekcijas, kas rodas pēc jēlu vai nepietiekami termiski apstrādātu gliemju lietošanas uzturā, kā arī smagas asinsrites infekcijas, kad baktērijas organismā iekļūst caur griezumiem vai citiem ādas bojājumiem.
Kādi ir infekcijas simptomi?
Simptomi var būt ļoti atšķirīgi atkarībā no inficēšanās ceļa.
Ja inficēšanās notiek peldoties piesārņotā ūdenī, Vibrio baktērijas var izraisīt ausu iekaisumu. Savukārt, ja tās iekļūst atklātās brūcēs, var rasties ādas infekcija ar apsārtumu, pietūkumu un sāpēm.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) brīdina, ka neārstētas brūču infekcijas var izraisīt nopietnas komplikācijas, tostarp nekrotizējošu fascītu, asins saindēšanos jeb sepsi un pat nepieciešamību amputēt skarto ekstremitāti.
Lielākā daļa Vibrio baktēriju celmu ir nekaitīgi, tomēr daži, piemēram, Vibrio vulnificus, ko mēdz dēvēt par "miesu apēdošo" baktēriju, retos gadījumos var izraisīt ļoti smagas un pat letālas infekcijas, īpaši cilvēkiem ar atklātām brūcēm vai novājinātu imūnsistēmu.
Vislielākajam riskam ir pakļauti cilvēki ar novājinātu imunitāti vai hroniskām aknu slimībām.
Cik liels ir reālais risks?
Lai gan Eiropā Vibrio infekcijas joprojām ir salīdzinoši retas, pēdējos gados vairākas valstis pie Baltijas jūras ir ziņojušas par saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu, norāda ECDC.
Pēc centra datiem, īpaši izteikts pieaugums vērojams gados, kad vasarā ilgstoši valda karstuma viļņi un jūras ūdens temperatūra ir neparasti augsta.
2018. gadā Eiropā tika reģistrēti 445 Vibrio infekcijas gadījumi – vairāk nekā trīs reizes vairāk nekā vidēji gadā no 2014. līdz 2017. gadam, kad tika reģistrēti 126 gadījumi.
ECDC iesaka izvairīties no jēlu vai nepietiekami termiski apstrādātu gliemju, īpaši austeru, lietošanas uzturā un pārliecināties, ka jūras veltes ir rūpīgi pagatavotas.
Lai samazinātu risku inficēties, ieteicams nepeldēties iesāļos vai jūras ūdeņos, ja uz ķermeņa ir atvērtas brūces vai griezumi, kā arī neilgi pēc pīrsinga veikšanas.
Kur Eiropā sastopamas Vibrio baktērijas?
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) norāda, ka pēdējo 20 gadu laikā, pieaugot ekstrēmu laikapstākļu, tostarp karstuma viļņu, biežumam, Eiropā ir palielinājies Vibrio infekciju skaits.
Eksperti prognozē, ka klimata pārmaiņu ietekmē šo baktēriju izplatība jūras veltēs visā pasaulē turpinās pieaugt.
Visaugstākā Vibrio baktēriju koncentrācija konstatēta Baltijas jūrā, pārejas zonās starp Baltijas un Ziemeļjūru, Melnajā jūrā, kā arī piekrastes rajonos lielo upju grīvās.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) seko līdzi šo baktēriju izplatībai, izmantojot interaktīvu karti, kas tiek atjaunināta katru dienu un ietver piecu dienu prognozi par apstākļiem, kas ir labvēlīgi Vibrio baktēriju attīstībai.