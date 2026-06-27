Irāna apsūdz ASV par pamiera līguma klaju pārkāpumu
Irāna sestdien apsūdzēja ASV par pamiera līguma klaju pārkāpumu sakarā ar jaunu ASV triecienu Islāma republikai.
Šie brutālie uzbrukumi, kas bija vērsti pret Irānas piekrastes novērošanas objektiem, ir saprašanās memoranda par kara izbeigšanu klajš pārkāpums, teikts Irānas Ārlietu ministrijas paziņojumā.
ASV bruņotie spēki piektdien paziņoja, ka ir veikuši triecienus mērķiem Irānā, atbildot uz bezpilota lidaparāta uzbrukumu kravas kuģim, kas bija izbraucis no Hormuza šauruma.
Par šo uzbrukumu Vašingtona vaino Teherānu.
Savienoto Valstu bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) pavēstīja, ka ASV lidmašīnas devušas triecienus Irānas raķešu un bezpilota lidaparātu glabātavām, kā arī piekrastes radaru iekārtām pēc tam, kad ceturtdien Irāna ar bezpilota lidaparātu uzbruka kravas kuģim "Ever Lovely", kam ir Singapūras karogs. Nodarīti bojājumi kuģa komandtiltiņam, taču kuģis turpina ceļu. Cietušo nav.
CENTCOM paziņojumā teikts, ka kuģis brauca gar Omānas krastu pēc izbraukšanas no Hormuza šauruma, kad tam uzbruka drons. Iepriekš vēstīts, ka incidents notika 14 kilometrus no Omānas krasta.
Šo uzbrukumu CENTCOM raksturoja kā "nepamatotu agresiju", kas pārkāpusi Vašingtonas un Teherānas noslēgto pamieru.
Piektdien ASV prezidents Donalds Tramps apsūdzēja Irānu vismaz četru bezpilota lidaparātu uzbrukumu veikšanā pret kuģiem Hormuza šaurumā, norādot, ka ASV bruņotie spēki trīs no tiem notriekuši.
"Acīmredzot, tas ir muļķīgs mūsu pamiera līguma pārkāpums," Tramps ierakstīja savā platformā "Truth Social".