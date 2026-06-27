Vīrs, kuru labāk nesadusmot: austrālietis sasniedz pasaules rekordu ar balsi, kuras skaļums pielīdzināms lidmašīnai
Austrālietis Džozefs Makgreils-Beitaps oficiāli atzīts par pasaulē skaļāko cilvēku, pārspējot 31 gadu senu Ginesa pasaules rekordu, ziņo CNN.
Viņa izkliegtais vārds "now" (tagad) sasniedza 122,4 decibelus, kas ir skaļāk nekā iepriekšējais rekords – 121,7 decibeli, ko 1994. gadā uzstādīja Ziemeļīrijas skolotāja.
58 gadus vecais Kanberas iedzīvotājs stāsta, ka rekorda sasniegšanai nav iespējams īpaši trenēties. Lai sasniegtu rezultātu, viņam bija nepieciešami septiņi mēģinājumi, pēc kuriem balss bija aizsmakusi vairākas dienas.
Makgreils-Beitaps jau kopš 2017. gada ir Kanberas oficiālais pilsētas saucējs – goda amats, kurā viņš sabiedriskos pasākumos skaļi paziņo svarīgu informāciju. Tieši šī nodarbe viņu pamudināja izmēģināt spēkus skaļākā kliedziena rekordā.
Rekords tika fiksēts 2. maijā Kanberas radiostudijā profesionāla akustikas inženiera un liecinieku klātbūtnē, bet Ginesa rekordu grāmata to oficiāli apstiprināja pagājušajā nedēļā.
Makgreils-Beitaps uzsver, ka neskumtu, ja viņa sasniegumu kāds pārspētu. "Rekordi ir domāti, lai tos pārspētu," viņš saka.