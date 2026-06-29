"Maza un vesela" - Lietotāji šokā par redzēto Lietuvas preču pārdošanas platformā "Vinted"
Plīša lāči, kurus pārdod par vairākiem tūkstošiem eiro, un šokējoši apraksti satricinājuši internetu. Vai runa ir par noziegumu vai kārtējo sazvērestības teoriju?
"Vinted" ir Lietuvā dibināta platforma lietotu preču pārdošanai un iegādei. Tajā lietotāji var ievietot sludinājumus un iegādāties galvenokārt apģērbu, apavus, aksesuārus, bērnu preces un mājsaimniecības lietas.
2008. gadā izveidotā platforma darbojas vairāk nekā 20 Eiropas valstīs, un tai ir desmitiem miljonu lietotāju. Pēdējos mēnešos tā kļuvusi īpaši populāra arī Latvijā un Igaunijā, ļaujot ērti veikt darījumus.
Pēdējās dienās sociālajos tīklos strauji izplatās "Vinted" sludinājumu ekrānuzņēmumi, kuros plīša rotaļlietas, lelles un citas bērnu preces tiek piedāvātas par vairākiem tūkstošiem, bet dažkārt pat desmitiem tūkstošu eiro.
Turklāt sludinājumu aprakstos atrodamas dīvainas piezīmes, piemēram, "12 gadi", "152 cm", "maza un vesela mīkstā rotaļlieta" vai pat "nelietota un nevainīga". Tas daudziem licis aizdomāties – vai aiz šiem sludinājumiem neslēpjas kas daudz draudīgāks?
"Postimees.ee" reportiere Sāra Mia Hābma nolēma pārbaudīt, vai līdzīgi dīvaini sludinājumi atrodami arī "Vinted" Igaunijas segmentā. Drīz vien žurnālistes uzmanību piesaistīja sludinājums, kas bija ievietots bērnu preču kategorijā un kura virsrakstā bija redzams satraucošs vārds "pedofils".
Lai gan viens šāds sludinājums pats par sevi nepierāda noziedzīgu darbību, tas liecina, ka arī Igaunijas lietotāji platformā var sastapt saturu, kas rada neizpratni un izskatās provokatīvs.
Aizdomīgie sludinājumi nonākuši arī Francijas policijas redzeslokā. Vairāki no tiem nodoti pārbaudei PHAROS sistēmā, lai noskaidrotu, vai tie varētu būt saistīti ar iespējamu noziedzīgu darbību.
PHAROS (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements) ir Francijas Iekšlietu ministrijas pārvaldīta tiešsaistes platforma, kurā iespējams ziņot par nelikumīgu vai aizdomīgu saturu internetā.
Internetā mutuļo sazvērestības teorijas
Sociālajos tīklos tiek apgalvots, ka astronomiski augstās cenas, kā arī apraksti, kuros minēts bērnu vecums un augums, varētu būt slēpts kods, ko savstarpējai saziņai izmanto cilvēku tirgotāji. Daļa lietotāju aicina boikotēt Vinted, bet citi pieprasa platformai nekavējoties iejaukties.
Vienlaikus eksperti uzsver, ka pašlaik nav pierādījumu tam, ka Vinted patiešām tiktu izmantota bērnu tirdzniecībai. Austrijas faktu pārbaudes organizācija "Mimikama" šos apgalvojumus nepārprotami nodēvējusi par nepatiesiem. Pēc organizācijas vērtējuma, ekrānuzņēmumos patiešām redzami bezgaumīgi, provokatīvi vai divdomīgi sludinājumi, taču tie nepierāda bērnu tirdzniecības esamību.
Līdzīgas panikas bijušas arī iepriekš
Šī nav pirmā reize, kad internetā izplatās šādas aizdomas. 2020. gadā plašu rezonansi izraisīja situācija ar "Wayfair", kad ļoti dārgas mēbeles ar cilvēku vārdiem tika saistītas ar iespējamu cilvēku tirdzniecību. Vēlāk veiktajās izmeklēšanās netika atrasti pierādījumi, kas šos apgalvojumus apstiprinātu. Līdzīgas baumas iepriekš skārušas arī platformu "Etsy".