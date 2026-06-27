Somija atceļ aizliegumu valsts teritorijā ievest un izvietot kodolieročus
Somijas prezidents Aleksandrs Stubs piektdien parakstīja grozījumus Atomenerģijas likumā, kas atceļ aizliegumu valsts teritorijā ievest un izvietot kodolieročus.
Grozījumi stāsies spēkā no 1. jūlija.
17. martā Somijas parlaments apstiprināja šos grozījumus ar 125 balsīm par un 61 balsi pret. Valsts aizsardzības ministrs Anti Hekenens nosauca šo reformu par vēsturisku un paziņoja, ka tā nostiprina Somijas un visas NATO drošību. Stubs paziņoja, ka Somija nav iecerējusi izvietot kodolieročus savā teritorijā miera laikā.
"Runa ir par kodolatturēšanu - atturošu faktoru, kura mērķis ir garantēt, ka tos nekad nebūs jāizmanto," pavēstīja Stubs.
Kremlis martā piedraudēja ar atbildes pasākumiem, ja Somijas teritorijā tiktu izvietoti kodolieroči. Hekenens uz to atbildēja, ka Helsinkos ir pilnīgi gatavi Maskavas reakcijai. Pēc viņa teiktā, likumdošanas izmaiņas samazina risku, ka Somija kļūs par mērķi Krievijas militārajai aktivitātei.