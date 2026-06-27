Izraēla un Libāna sper soli ceļā uz mieru, parakstot vienošanos
Izraēla un Libāna piektdien Vašingtonā ASV valsts sekretāra Marko Rubio klātbūtnē parakstīja ietvarvienošanos. Rubio to raksturoja kā pirmo soli ceļā uz mieru pēc vairākus mēnešus ilgušā konflikta starp Izraēlu un Irānas atbalstīto Libānas šiītu grupējumu "Hizbollah".
Sarunas par vienošanos starp Izraēlas un Libānas pārstavjiem Vašingtonā turpinājās vairākas nedēļas.
ASV Valsts departaments paziņoja, ka vienošanās, ko parakstija Izraēlas un Libānas vēstnieki ASV, nosaka procesu, kā likvidēt "Hizbollah" un kā Libānai atgūt teritoriju, ko Izraēlas bruņotie spēki ieņēmuši, cīnoties ar "Hizbollah".
"Libānai šī ietvarvienošanās nodrošina reālu ceļu izejai no ilgstošās krīzes," norādīja Valsts departaments, piebilstot, ka "Izraēlai tā rada pārbaudāmu ceļu, kā novērst pastāvīgos draudus tās ziemeļu robežai".
Savukārt "Hizbollah" ir noraidījis šo vienošanos, un tā atbalstītāji piektdienas vakarā Beirūtas ielās pret to protestēja.
Izraēlas vēstnieks ASV Jehiels Leiters parakstīšanas ceremonijā teica, ka šīs vienošanās galīgais mērķis ir miers starp abām valstīm, un tas būs atkarīgs no tā, vai "Hizbollah" tiks atbruņots un likvidēts, lai Izraēlas karaspēks varētu aiziet no Libānas un Libāna varētu "atgūt pilnīgu suverenitāti".
"Tātad tas patiešām ir atkarīgs no Libānas armijas. Tas ir atkarīgs no atbalsta, ko Libānas armija saņem no ASV," piebilda vēstnieks.
Libānas premjerministra Navafa Salama paziņojumā teikts, ka vienošanās "mērķis ir panākt Izraēlas karaspēka izvešanu no visas Libānas teritorijas, atjaunot valsts suverenitāti pār to un veicināt savu pilsoņu atgriešanos", un ka saskaņā ar to Libānai ir pienākums "ar savu bruņoto spēku palīdzību paplašināt Libānas valsts varu pār visu tās teritoriju".
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu videouzrunā teica, ka šī vienošanās ir "liels sasniegums" Izraēlai.
"Vissvarīgākais, pirmkārt un galvenokārt, ir tas, ka Izraēla paliks drošības zonā Libānas dienvidos. Tas ir nozīmīgs sasniegums, un mēs to saglabāsim tik ilgi, kamēr "Hizbollah" nebūs atbruņots un kamēr tas turpinās radīt draudus Izraēlas valstij," uzsvēra Netanjahu.