Venecuēlas zemestrīcēs bojā gājuši 920 cilvēki.
Pasaulē
Šodien 08:59
Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 920
Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 920, un vēl vismaz 3360 cilvēki ir ievainoti, informē Venecuēlas amatpersonas.
Starp bojāgājušajiem ir vairāki ārzemnieki - divi Brazīlijas un divi Ķīnas pilsoņi, kā arī Venecuēlas un Itālijas dubultpilsonis.
Vairāki tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts.
Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku.
Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni.
Visvairāk cietuši Truhiljo, Karabobo, Mirandas un Lagvairas štati.