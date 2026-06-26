“Aizvācieties no Ukrainas": Zelenskis skarbi vēršas pie Putina
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video, kas publicēts platformā “X”, aicinājis Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu “aizvākties no Ukrainas”, piebilstot, ka “mēs nevēlamies karu”.
Video parakstā viņš rakstīja: “Krievijai ar savu karu ir jāpamet Ukraina — mēs nevēlamies karu.
“Ukraina ir iesniegusi priekšlikumus mūsu galvenajiem partneriem, un arī Putina draugi no mums ir dzirdējuši, ka tikšanās ir iespējama un ka šo karu ir iespējams izbeigt. Tagad Krievijai ir jāsper šis solis miera virzienā,” pauda Zelenskis.
Prezidents norādīja, ka saņēmis ziņojumu par plānotajiem tālas un vidējas darbības triecieniem, kā arī par specvienības "Alfa" rezultātiem frontē. "Jau vairākus mēnešus pēc kārtas SBU uzrāda visaugstāko rezultativitāti Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, izmantojot dažādu tipu dronus," uzsvēra Zelenskis.
Pēdējos mēnešos Ukraina būtiski paplašinājusi triecienus pa mērķiem Krievijas teritorijā un okupētajās Ukrainas daļās, īpaši vēršoties pret naftas pārstrādes rūpnīcām, degvielas bāzēm un citiem enerģētikas objektiem. Pēc Ukrainas un Rietumu mediju ziņotā, šie uzbrukumi radījuši degvielas piegāžu problēmas vairāk nekā 20 Krievijas reģionos un apgrūtinājuši Krievijas militāro loģistiku. Krievija pagaidām nav komentējusi Zelenska paziņojumu par 40 dienu operāciju.