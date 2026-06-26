Vai Putins ievilks Baltkrieviju karā vēl dziļāk? Aiz slēgtām durvīm notiek sarunas ar Lukašenko
Foto: scanpix
Lukašenko ticies ar Putinu.
Pasaulē

Vai Putins ievilks Baltkrieviju karā vēl dziļāk? Aiz slēgtām durvīm notiek sarunas ar Lukašenko

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Krievijas diktators Vladimirs Putins un Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko piektdien aizvadīja sarunas, paziņoja Kremlis.

Vai Putins ievilks Baltkrieviju karā vēl dziļāk? A...

Tiekoties Putina Valdajas rezidencē Krievijas ziemeļrietumos, abi līderi pārrunāja tirdzniecības un ekonomisko sadarbību, kopīgu projektu īstenošanu, kā arī reģionālās drošības jautājumus.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs iepriekš Krievijas valsts ziņu aģentūrai TASS norādīja, ka pēc tikšanās nav plānoti ne paziņojumi presei, ne dokumentu parakstīšana. Tāpat viņš apstiprināja, ka Putins un Lukašenko sarunas varētu turpināt sestdien, ja uzskatīs to par nepieciešamu.

Tikšanās notiek laikā, kad pieaug spriedze starp Baltkrieviju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka, viņaprāt, Putins cenšas panākt, lai Lukašenko pastiprinātu atbalstu Krievijai karā.

Maskava un Minska to noliedz, savukārt Baltkrievija apgalvo, ka spriedzi veicina Ukraina un Rietumi. Lukašenko ceturtdien paziņoja, ka ir ticies ar Zelenska pārstāvjiem un brīdinājis viņus nemēģināt ievilkt viņa valsti karā.

Putins un Lukašenko ir tuvi sabiedrotie un tiekas bieži. Kremlis apsūdzējis Ukrainu Baltkrievijas suverenitātes apdraudēšanā pēc tam, kad Zelenskis pagājušajā piektdienā deva Minskai nedēļu laika, lai tā novāktu signālu retranslācijas stacijas, kuras, pēc viņa teiktā, tiek izmantotas, lai palīdzētu vadīt Krievijas uzbrukumus.

Kremlis pirmdien paziņoja, ka Putins un Lukašenko tuvākajā laikā varētu apspriest Zelenska izteikumus.

Trešdien Zelenskis sacīja, ka retranslācijas stacijas vairs nedarbojas, tomēr neatkarīga apstiprinājuma tam nav.

Lai gan Lukašenko nav nosūtījis Baltkrievijas karavīrus cīnīties Krievijas pusē, viņš ļāva Putinam izmantot Baltkrievijas teritoriju kā placdarmu uzbrukumam Ukrainai 2022. gada februārī un vēlāk piekrita Krievijas taktisko kodolraķešu izvietošanai Baltkrievijas teritorijā.
 

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