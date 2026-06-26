Vai Putins ievilks Baltkrieviju karā vēl dziļāk? Aiz slēgtām durvīm notiek sarunas ar Lukašenko
Krievijas diktators Vladimirs Putins un Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko piektdien aizvadīja sarunas, paziņoja Kremlis.
Tiekoties Putina Valdajas rezidencē Krievijas ziemeļrietumos, abi līderi pārrunāja tirdzniecības un ekonomisko sadarbību, kopīgu projektu īstenošanu, kā arī reģionālās drošības jautājumus.
Lukashenko Arrives in Russia— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 26, 2026
The meeting between the presidents of Belarus and Russia has begun, with the heads of state conversing face-to-face at Putin's residence in Valdai. pic.twitter.com/DCIHRn4jVT
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs iepriekš Krievijas valsts ziņu aģentūrai TASS norādīja, ka pēc tikšanās nav plānoti ne paziņojumi presei, ne dokumentu parakstīšana. Tāpat viņš apstiprināja, ka Putins un Lukašenko sarunas varētu turpināt sestdien, ja uzskatīs to par nepieciešamu.
Tikšanās notiek laikā, kad pieaug spriedze starp Baltkrieviju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka, viņaprāt, Putins cenšas panākt, lai Lukašenko pastiprinātu atbalstu Krievijai karā.
Maskava un Minska to noliedz, savukārt Baltkrievija apgalvo, ka spriedzi veicina Ukraina un Rietumi. Lukašenko ceturtdien paziņoja, ka ir ticies ar Zelenska pārstāvjiem un brīdinājis viņus nemēģināt ievilkt viņa valsti karā.
Putins un Lukašenko ir tuvi sabiedrotie un tiekas bieži. Kremlis apsūdzējis Ukrainu Baltkrievijas suverenitātes apdraudēšanā pēc tam, kad Zelenskis pagājušajā piektdienā deva Minskai nedēļu laika, lai tā novāktu signālu retranslācijas stacijas, kuras, pēc viņa teiktā, tiek izmantotas, lai palīdzētu vadīt Krievijas uzbrukumus.
Kremlis pirmdien paziņoja, ka Putins un Lukašenko tuvākajā laikā varētu apspriest Zelenska izteikumus.
Trešdien Zelenskis sacīja, ka retranslācijas stacijas vairs nedarbojas, tomēr neatkarīga apstiprinājuma tam nav.
Lai gan Lukašenko nav nosūtījis Baltkrievijas karavīrus cīnīties Krievijas pusē, viņš ļāva Putinam izmantot Baltkrievijas teritoriju kā placdarmu uzbrukumam Ukrainai 2022. gada februārī un vēlāk piekrita Krievijas taktisko kodolraķešu izvietošanai Baltkrievijas teritorijā.