Pusaudze arestēta par vecāku slepkavību Nīderlandē. Atklātās detaļas šausmina
Nīderlandē arestēta pusaudze, kuru tur aizdomās par savu vecāku slepkavību. Taču ir nianse, kas notikušo padarījusi vēl baisāku.
Traģēdija notikusi Groningenas provinces Mērstadā, kur pagājušajā nedēļā savās mājās tika atrasti viņas vecāki. Vietējie mediji vēsta, ka 53 gadus vecais Johans un 53 gadus vecā Matilda tika atrasti ar durtām brūcēm. Nozieguma vietā ika atrasts arī ar nazi sadurts zelta retrīvers, taču viņa ievainojumi nebija nāvējoši, un suns nogādāts speciālistu aprūpei.
Sākotnēji tika ziņots, ka arestēta pāra 13 gadus vecā meita, taču turpmākajās publikācijās viņa norādīta kā 15 gadus veca.
Laikraksts “Dagblad van het Noorden” atklāj vēl kādu šokējošu detaļu — meitenes skolasbiedri apgalvo, ka viņa citiem rādījusi fotoattēlus ar nogalināto vecāku līķiem.
Traģēdija satricinājusi Mērstadas iedzīvotājus. “Esmu šokēts un satriekts,” televīzijas kanālam “Hart van Nederland” atzinis kāds vietējais iedzīvotājs. Kāds sieviete nogalināto pāri raksturoja kā “ļoti jaukus un klusus cilvēkus”, bet meita bijusi vienpate. “Bērns bieži bija viens, viņa daudz spēlējās viena pati un nekad nerunāja.” Arī kāda klasesbiedrene meiteni raksturoja kā ļoti noslēgtu. “Domāju, ka viņa bija nedroša un runāja ļoti maz.”
Prokuratūra skopi sniedz informāciju par notikušo, tā kā aizdomās turētā ir nepilngadīga persona un uz viņu attiecas procesuālie ierobežojumi, kuru dēļ viņa drīkst sazināties tikai ar savu advokātu. Pagājušajā piektdienā tika ziņots, ka viņa vismaz divas nedēļas paliks apcietinājumā. Nav zināms, vai viņa ir atzinusi savu vainu.
Vietējos medijos vēsta, ka notiesāšanas gadījumā tik jaunai personai var piespriest maksimāli vienu gadu nepilngadīgo sociālās korekcijas iestādē, taču ja ekspertīzē konstatēti psihiski traucējumi, var piemērot maksimāli septiņu gadu ilgu piespiedu psihiatrisku ārstēšanu.