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Pēc uzbrukumiem naftas rūpnīcām Krievija meklē benzīnu Kazahstānā
Kazahstāna apsver iespēju eksportēt degvielu uz Krieviju, ja saņems oficiālu pieprasījumu no Maskavas varasiestādēm, piektdien paziņojis Kazahstānas enerģētikas ministrs Erlans Akenženovs.
Viņš žurnālistiem atklāja, ka Kazahstāna pagaidām nav saņēmusi oficiālu pieprasījumu no Krievijas.
Krievija risina sarunas ar Kazahstānu par aptuveni 50 000 tonnu benzīna importu, lai mazinātu deficītu, ko izraisījušas naftas pārstrādes rūpnīcu dīkstāves un neplānotie remonti, ziņo aģentūra "Reuters".
Deficīts ir saistīts ar Ukrainas regulārajiem uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tostarp 16. un 18. jūnijā notika uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavā.
Rindas pie degvielas uzpildes stacijām ir gan Maskavā, gan citos Krievijas reģionos. Vairāk nekā 30 reģionu varasiestādes ir ieviesušas degvielas tirdzniecības ierobežojumus.