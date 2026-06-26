Lidmašīna ietriecas Pekinas augstākajā debesskrāpī. VIDEO
Piektdien Ķīnas galvaspilsētas Pekinas augstākajā debesskrāpī ietriekusies lidmašīna, neviļus izraisot asociācijas ar 2001. gada 11. septembra terora aktiem Ņujorkā, kur divas islāmistu teroristu lidmašīnas ietriecās Dvīņu torņos.
🚨🇨🇳 A small plane just crashed into Beijing's tallest skyscraper, the 1,732-foot CITIC Tower, leaving a visible hole 109 stories up.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026
The aircraft, a Sunward SA60L "Aurora" light plane, reportedly deviated from its flight path while returning to Shifosi Airport.
Debris,… pic.twitter.com/SS2U29IZZU
Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā no 528 metru augstā “CITIC Tower”, kas pazīstams arī kā “China Zun”, krīt lidmašīnas atlūzas, bet uz zemes redzama arī lidmašīnas astes daļa.
CNN žurnālists novēroja, ka no debesskrāpja evakuētie cilvēki pulcējās pie ēkas ieejas, bet notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēju automašīnas, policijas ekipāžas un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
Internetā publicētie attēli liecina, ka, iespējams, tā bija Ķīnā ražota vieglā sporta lidmašīna “Sunward SA 60L Aurora”, kas pieder vietējam vispārējās aviācijas uzņēmumam, vēsta CNN.
Tiešsaistē publicētie, vēl neapstiprinātie “Flightradar24” lidojuma dati liecina, ka lidaparāts pirms negadījuma būtiski novirzījies no paredzētā maršruta.
Kopš 1. maija Pekinā faktiski ir aizliegta dronu izmantošana, stājoties spēkā jauniem noteikumiem. Pilsētas iedzīvotāji bez valdības atļaujas nedrīkst iegādāties, nomāt vai vadīt dronus visā plašajā Pekinas administratīvajā teritorijā.