Pētījums: Sociālo mediju aizliegums bērniem Austrālijā nav devis gaidīto rezultātu
Austrālija pērn kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas ieviesa sociālo mediju aizliegumu bērniem līdz 16 gadu vecumam. Tikmēr jaunākais pētījums liecina, ka tas nav būtiski mainījis jauniešu paradumus.
Zinātniskajā žurnālā The BMJ publicētajā pētījumā secināts, ka aptuveni 85% nepilngadīgo joprojām izmanto sociālos tīklus, neraugoties uz aizliegumu. Turklāt laiks, ko jaunieši pavada šajās platformās, lielākoties nav samazinājies.
Pētījuma rezultāti rāda, ka 12–13 gadus vecu jauniešu ikdienas sociālo mediju lietošanas paradumi pēc aizlieguma praktiski nav mainījušies. Savukārt 14–15 gadu vecuma grupā ikdienas lietotāju īpatsvars samazinājies no 78% līdz 69%, bet jauniešiem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu, sociālo mediju lietošana pat pieaugusi par 9%. Pētnieki arī noskaidroja, ka 54–68% nepilngadīgo joprojām izmanto savus personīgos kontus, bet divām trešdaļām platformas lūgušas apstiprināt savu vecumu.
Lai gan sākotnēji tika prognozēts, ka jaunieši aizliegumu apies, izmantojot VPN, praksē tas noticis reti. Daudz biežāk nepilngadīgie izmantojuši citu cilvēku kontus vai izveidojuši jaunus profilus, norādot nepatiesu vecumu. Tas liecina, ka galvenā problēma nav bērnu vēlme apiet ierobežojumus, bet gan tas, ka sociālo mediju platformām nav izdevies efektīvi īstenot noteiktos vecuma ierobežojumus.
Pētnieki uzskata, ka ar prasību platformām veikt "saprātīgus pasākumus" nepietiek. Tāpēc vairākās valstīs jau tiek apsvērti stingrāki risinājumi, piemēram, drošāka vecuma pārbaude vai ierīču līmeņa identitātes pārbaude. Eksperti uzsver, ka šī pētījuma rezultāti varētu likt arī citām valstīm rūpīgāk izvērtēt, vai līdzīgi aizliegumi patiešām sasniedz iecerēto mērķi.