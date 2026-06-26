Kremlis neizpratnē un vēlas "precizēt" ASV lomu centienos izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs turpina apgalvot, ka Donalds Tramps un Krievijas diktators Putins Aļaskas samita laikā panāca kaut kādu vienošanos Ukrainas jautājumā.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs aicināja uz "skaidrību" attiecībā uz ASV lomu Krievijas kara pret Ukrainu "noregulēšanā", vēsta Krievijas mediji.
Lavrovs paziņoja, ka ASV valsts sekretāra Marko Rubio paziņojums par vienošanās neesamību Ankoridžā, Aļaskā, starp prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Ukrainas jautājumā "rada jautājumus".
Krievijas ministrs aicināja uz "skaidrību" attiecībā uz ASV lomu centienos izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu.
Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanās
15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. ...
Krievijas ārlietu ministrs apgalvoja, ka "Aļaskā tika apspriesti ASV priekšlikumi, ko Krievijas puse pieņēma".
Viņš arī apgalvoja, ka ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs kādu laiku pirms Aļaskas samita esot ieradies Maskavā ar Trampa priekšlikumiem par kara izbeigšanu Ukrainā, un Kremlis tos "pieņēma izskatīšanai". Pēc Lavrova teiktā, Putins pēc tam tikšanās laikā ar Trampu Vitkofa un Rubio klātbūtnē "sāka uzskaitīt amerikāņu priekšlikumus pa punktam".
Vienlaikus Vitkofs apstiprinājis priekšlikumus.
Krievijas propaganda jau sen apgalvo, ka miera līgums ar Ukrainu jāparaksta "Ankoridžas garā" (par labu Krievijai).
Kremlis apgalvo, ka Aļaskas samita laikā Tramps it kā atbalstījis Putina nosacījumus kara izbeigšanai. Tagad Maskava apsūdz Vašingtonu par atteikšanos no Aļaskā "panāktajām" vienošanām. Tomēr Marko Rubio nesen noliedza "Ankoridžas gara" pastāvēšanu. Pēc viņa teiktā, Ukrainas jautājumā vispār nebija nekādu vienošanos.