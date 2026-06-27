23 gadus vecai Lielbritānijas pilsonei Dubaijā draud nāvessods, izpildot to ar nošaušanu
23 gadus vecā britu "TikTok" satura veidotāja Brūka Džordža (Brooke George) apsūdzēta par vīrieša slepkavību, ar kuru viņa iepazinās Dubaijā, izmantojot "Facebook".
Cilvēktiesību organizācija norāda, ka notiesāšanas gadījumā viņai var draudēt nāvessods, izpildot to ar nošaušanu.
Tomēr aiz šī, no pirmā acu uzmetiena, šokējošā gadījuma slēpjas daudz plašāka un satraucoša tendence – jaunas sievietes tiek ievilinātas Dubaijā ar greznas dzīves solījumiem.
23 gadus vecā satura veidotāja Brūka Džordža (Brooke George) nonākusi uzmanības centrā pēc traģiska incidenta, vēsta "Daily Mail". Jaunā sieviete tiek apsūdzēta 26 gadus veca tautieša nogalināšanā. Saskaņā ar apsūdzību viņa vīrietim nodarījusi nāvējošus ievainojumus ar virtuves nazi, ko paņēmusi viņa luksusa dzīvoklī.
Tiek apgalvots, ka pirms notikušā sieviete pati kļuvusi par uzbrukuma upuri. Vietējā organizācija "Detained in Dubai", kas ir iepazinusies ar lietas materiāliem, norāda, ka Džordža tikusi piekauta un, nodarot vīrietim nāvējošos ievainojumus, rīkojusies pašaizsardzības nolūkā.
"Detained in Dubai" ir starptautiska organizācija, kas specializējas Apvienoto Arābu Emirātu tiesību sistēmā un sniedz konfidenciālu juridisko palīdzību gan civillietās, gan krimināllietās.
Tiek ziņots, ka satura veidotāja ar vīrieti iepazinās iepriekšējā brauciena laikā uz Dubaiju, un toreiz viņš uz viņu atstāja ļoti labu iespaidu. Taču otrā brauciena laikā vīrietis viņai atņēmis pasi un sācis izturēties agresīvi. Incidents noticis dienā, kad abi bija devušies vakariņās.
Tiek apgalvots, ka vīrietis vispirms uzbrucis sievietei automašīnā, bet vēlāk vardarbību turpinājis savā dzīvoklī.
Baidoties par savu dzīvību, satura veidotāja paņēma virtuves nazi un sadūra vīrieti. Pēc tam viņa paņēma savu pasi, pameta dzīvokli un mēģināja aizlidot uz mājām, taču vietējās varasiestādes viņu aizturēja lidostā.
Kā vēsta britu izdevums, bojāgājušais bija 26 gadus vecais Viljams Triblijs (William Tribley), un viņa tuvinieki smagi pārdzīvo zaudējumu. Vīrieša māsa sociālajos tīklos rakstīja: "Viņš bija ne tikai mans brālis, bet arī mans labākais draugs. Es tevi mīlu, mans Bil."
Organizācijas "Detained in Dubai" izpilddirektore Rada Stērlinga (Radha Stirling) iestājas par Brūku Džordžu un norāda, ka par slepkavību apsūdzētajai jaunietei draud nāvessods.
"Viņa paņēma nazi tikai pēc tam, kad viņai uzbruka un iesita pa seju. Kamēr turpinās izmeklēšana, varasiestādēm pret viņu būtu jāizturas kā pret vardarbībā cietušu personu," sacīja Stērlinga.
Pēc Džordžas ģimenes teiktā, vīrietis sākumā iemantoja viņas uzticību, taču vēlāk sāka viņu izmantot. Arī pati jauniete šaubījās, vai atgriezties Dubaijā, jo viņš viņai bija iegādājies tikai vienvirziena aviobiļeti.
Pašlaik Džordža atrodas apcietinājumā Bur Dubai policijas iecirknī, un Stērlinga uzskata, ka izmeklēšanas laikā viņa būtu jāatbrīvo pret drošības naudu. "Viņas pasaule ir sabrukusi, un visa ģimene ir asarās," situāciju raksturoja Stērlinga.
Pēc Radas Stērlingas teiktā, šādi gadījumi kļūst arvien biežāki. Viņa apgalvo, ka aizvien vairāk satura veidotāju un modeļu tiek ievilinātas Apvienotajos Arābu Emirātos, vilinot ar solījumiem par greznu dzīvesveidu, labi apmaksātu darbu, bezmaksas atpūtu vai romantiskām attiecībām.
Māte ar meitu sazinājās tūlīt pēc notikušā. Pēc viņas teiktā, Džordža bija šoka stāvoklī. Videouzvana laikā māte pamanīja, ka meitas viena acs ir stipri pietūkusi un gandrīz aizpampusi.
Jaunietes tuvinieki bažījas, ka viņa varētu būt apzināti izraudzīta par upuri. "Šīs aizdomas pastiprina vīrieša pēkšņās uzvedības izmaiņas, vienvirziena aviobiļete, fotosesija, iespējamā pases atņemšana un Brūkas arvien pieaugošās bailes, ka viņai jāmūk," sacīja organizācijas "Detained in Dubai" vadītāja Rada Stērlinga.
"Tūlīt pēc incidenta vairāki liecinieki redzēja, ka Brūkai ir acīmredzami miesas bojājumi," uzsvēra Stērlinga. "Izmeklētājiem jāņem vērā iespēja, ka Brūka ir kļuvusi par smagas vardarbības upuri, nevis jāuzlūko viņa tikai kā aizdomās turētā.
Tāpat viņai jānodrošina nepieciešamā medicīniskā un juridiskā palīdzība, kā arī nekavējoties jāsniedz Lielbritānijas konsulārā palīdzība."