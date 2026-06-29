Šīs izmaiņas lidmašīnu pasažieri gaidīja 10 gadus: par ko ir runa?
Plānotās izmaiņas Eiropas Savienības noteikumos varētu nodrošināt zemo cenu aviokompāniju, tostarp "Ryanair" un "easyJet", pasažieriem tiesības bez papildu maksas ņemt līdzi rokas bagāžu.
Daudzus no mums ir vilinājušas lētas aviobiļetes – nereti tieši pievilcīgā cena, piemēram, 19,99 eiro, nosaka, kur dosimies atvaļinājumā. Taču, lai gan sākotnēji biļetes cena šķiet zema, papildu maksas par rezervācijas maiņu, sēdvietas izvēli un bagāžu gala summu var ievērojami palielināt.
Lai ietaupītu, ceļotāji nemitīgi meklē veidus, kā izvairīties no maksas par rokas bagāžu zemo cenu aviokompānijās vai pēc iespējas efektīvāk izmantot bez maksas atļauto nelielo somu, ko drīkst novietot zem priekšējā sēdekļa.
Tomēr gaidāmās izmaiņas Eiropas Savienības aviopasažieru tiesībās varētu nozīmēt, ka rokas bagāžas pārvadāšana salonā kļūs par bezmaksas pakalpojumu. Tas varētu likt tādām aviokompānijām kā "Ryanair", "Wizz Air" un "easyJet" būtiski mainīt savu pašreizējo bagāžas politiku.
Kādas izmaiņas tiek plānotas?
Pēc gandrīz desmit gadus ilgām sarunām Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments panākuši vienošanos, kas paredz pasažieriem tiesības bez papildu maksas ņemt līdzi rokas bagāžu. Papildus tam pasažieriem arī turpmāk būs atļauts ņemt līdzi vienu nelielu personīgo mantu, piemēram, rokassomu vai mugursomu, kas jānovieto zem priekšējā sēdekļa.
Jaunā regulējuma mērķis ir pasargāt pasažierus no neparedzētām slēptām izmaksām. Aviokompānijām būs pienākums jau pirms rezervācijas sākšanas skaidri norādīt gan aviobiļetes cenu, gan bagāžas pārvadāšanas izmaksas. Šī prasība paredzēta, lai nodrošinātu lielāku cenu pārskatāmību un nepieļautu situācijas, kad sākotnēji reklamētā zemā biļetes cena būtiski pieaug pēc papildu maksas par bagāžu pievienošanas.
Ko tas nozīmē pasažieriem?
Aviācijas eksperts Džeimss Doils (James Doyle) skaidro: "Pasažieriem būs tiesības bez maksas ņemt līdzi vienu personīgo mantu (ne lielāku par 40 × 30 × 15 centimetriem – parasti tā ir rokassoma, mugursoma vai portatīvā datora soma, ko var novietot zem priekšējā sēdekļa), kā arī vienu nelielu rokas bagāžas koferi ar riteņiem. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju tam paredzēts svara ierobežojums līdz septiņiem kilogramiem un maksimālais izmēru kopgarums līdz 100 centimetriem."
Eiropas Savienības Padome uzsver: "Lai nodrošinātu cenu pārskatāmību, aviobiļešu cenas pēc noklusējuma tiks attēlotas kopā ar informāciju par rokas bagāžas pārvadāšanu vēl pirms rezervācijas procesa sākšanas. Tas atvieglos dažādu aviokompāniju biļešu cenu salīdzināšanu."
Vai tas attieksies uz visiem lidojumiem?
Diemžēl nē. "Jaunie noteikumi visvairāk attieksies uz Eiropas Savienības aviokompānijām un lidojumiem ES teritorijā. Savukārt tālajiem reisiem, ārpus ES reģistrētu aviokompāniju lidojumiem vai atsevišķiem maršrutiem starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību noteikumu piemērošana var būt tikai daļēja vai tikt ieviesta vēlāk," skaidro Doils.
Kā tas ietekmēs aviobiļešu cenas?
Pēc Doila teiktā, šīs izmaiņas ne vienmēr būs izdevīgas visiem ceļotājiem. "Zemo cenu aviokompānijas, visticamāk, paaugstinās parasto biļešu cenas, lai kompensētu ieņēmumu samazinājumu pēc maksas par rokas bagāžu atcelšanas. Reālais ieguvums būs atkarīgs no kopējām ceļojuma izmaksām. Visvairāk iegūs pasažieri, kuri līdz šim maksāja 20–60 eiro par rokas bagāžas koferi vai prioritāro iekāpšanu. Savukārt tie, kuri vienmēr ceļoja tikai ar nelielu mugursomu, var neiegūt neko vai pat maksāt vairāk."
Tomēr eksperts piebilst, ka aviokompānijām būs jāsaglabā iespēja piedāvāt lētāku biļetes tarifu pasažieriem, kuri nevēlas rezervēt vietu rokas bagāžas koferim ar riteņiem. Vienlaikus viņš aicina saglabāt piesardzību:
"Jārēķinās, ka aviokompānijas centīsies kompensēt zaudētos ieņēmumus citur – paaugstinot maksu par sēdvietas izvēli, prioritāro iekāpšanu, nosakot stingrākus rezervācijas maiņas vai atcelšanas noteikumus vai ieviešot jaunus pamata tarifu piedāvājumus."
Kad jaunie noteikumi stāsies spēkā?
Pašlaik tā ir vienošanās, kas vēl jāapstiprina oficiālajā likumdošanas procesā. Ja tā tiks galīgi apstiprināta, izmaiņas varētu stāties spēkā gada laikā.
Eksperts Džeimss Doils mierina pasažierus, uzsverot, ka pārmaiņas nenotiks vienā dienā. "Pašreizējā maksa par rokas bagāžu, kas ir ierasta, lidojot ar "Ryanair", "Wizz Air", "easyJet" un citām zemo cenu aviokompānijām, saglabāsies visiem 2026. gadā veiktajiem rezervējumiem un, visticamāk, arī lielākajai daļai 2027. gada rezervējumu. Aviokompānijas noteikumus nemainīs vienā dienā – sākotnēji iespējama neskaidrība reklāmas kampaņās, atšķirīga noteikumu piemērošana pie iekāpšanas vārtiem un pārejas periods, kamēr tiks pielāgotas sistēmas un apmācīts personāls."
"Kopumā šīs izmaiņas būs labvēlīgas pasažieriem un izbeigs vienas no nepatīkamākajām papildu maksām par rokas bagāžu. Tomēr tās nebūs viennozīmīgs ieguvums visiem. Vienmēr salīdziniet kopējās ceļojuma izmaksas, pārliecinieties, ka bagāža atbilst jaunajiem izmēru un svara ierobežojumiem, un ņemiet vērā, ka būtiskākās pārmaiņas, visticamāk, sāksies tikai 2027. gadā," rezumēja Doils.