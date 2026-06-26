Svelme izjauc eiropiešu vasaras plānus - atcelta virkne pasākumu
Eiropā turpinoties karstuma vilnim, slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas, un Spānija ceturtdien ziņoja, ka karstuma vilnis četrās dienās prasījis vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību.
Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni.
Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdināja, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienesti prognozē, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniegs 40 grādus pēc Celsija.
Eiropas Savienības Kopernika Klimata izmaiņu dienesta (C3S) direktora vietniece Samanta Bērdžesa ekstrēmos laikapstākļus skaidroja ar "karstuma kupolu" - gaisa masu no Ziemeļāfrikas, kas ieslodzīta zemā augsta spiediena sistēmā.
Saskaņā ar ziņu aģentūras AFP aprēķiniem, kas balstīti uz meteorologu prognozēm, šodien vismaz 150 miljoni cilvēku Eiropā saskarsies ar gaisa temperatūru virs 35 grādiem pēc Celsija, bet vairāk nekā 420 miljoni cilvēku visā Eiropā, izņemot Turciju, saskariesies ar gaisa temperatūru virs 30 grādiem pēc Celsija.
Londonas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ziņoja, ka trešdien ekstremālais karstums izraisīja vislielāko skaitu dzīvībai bīstamu ārkārtas izsaukumu vienā dienā.
Francijā četrkāršojās apmeklējumu skaits neatliekamās palīdzības nodaļās ar karstumu saistītu iemeslu dēļ, kā arī strauji pieauga sirdsdarbības apstāšanās gadījumu skaits, paziņoja Veselības ministrija.
"Mēs tuvojamies slimnīcu kapacitātes robežai," norādīja Parīzes policijas priekšnieks, paziņojot par aizliegumu nedēļas nogalē vakaros pārdot alkoholu Parīzē. Parīzē arī atlikta Praida parāde, kas bija plānota sestdienas pēcpusdienā.
Policija paziņoja, ka aizliegs Praidu, ja organizatori nepiekāpsies un nepārcels pasākumu uz citu datumu. Viens no pasākuma organizatoriem paziņoja, ka Praids varētu notikt septembrī, bet lēmums vēl nav pieņemts. Parīzē atcelti vēl vairāki masu pasākumi, kas bija plānoti nedēļas nogalē. Atcelts arī Lionā sestdien plānotais Praida gājiens.
Itālijas varasiestādes bažījas, ka zemais ūdens līmenis Po upē var izraisīt sausumu, un 18 Itālijas pilsētās ir spēkā augstākais brīdinājums par karstumu. Nīderlandē lielākajā daļā valsts ir spēkā augstākais brīdinājums par karstumu, un varasiestādes brīdinājušas cilvēkus bez vajadzības nekur nedoties, un vairums skolu ir slēgtas. Arī Nīderlandē un Vācijā atcelti daudzi brīvdabas festivāli un citi pasākumi.