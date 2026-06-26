Miris bijušais Krievijas aizsardzības ministrs un prezidenta īpašais pārstāvis Sergejs Ivanovs
73 gadu vecumā miris bijušais Krievijas aizsardzības ministrs un prezidenta īpašais pārstāvis Sergejs Ivanovs, vēsta BBC atsaucoties uz aģentūru "RIA Novosti".
Šā gada 4. februārī Ivanovs pēc paša vēlēšanās atstāja Krievijas prezidenta īpašā pārstāvja dabas aizsardzības, ekoloģijas un transporta jautājumos amatu.
Šo amatu viņš ieņēma kopš 2016. gada, bet pirms tam vadīja Krievijas prezidenta administrāciju.
2026. gada 16. februārī Krievijas prezidents Vladimirs Putins izslēdza Sergeju Ivanovu no Krievijas Drošības padomes sastāva.
2007. gadā Ivanovs tika uzskatīts par vienu no ticamākajiem kandidātiem uz Vladimira Putina pēcteča lomu, taču politiskajā cīņā Kremlī viņš piekāpās Dmitrijam Medvedevam, raksta "Meduza".
Borisa Jeļcina prezidentūras laikā Ivanovs bija Krievijas Drošības padomes sekretārs, bet par aizsardzības ministru kļuva jau Vladimira Putina valdīšanas laikā – 2001. gada martā.
Krievijas Aizsardzības ministriju viņš vadīja līdz 2007. gada februārim, pēc tam ieņēma vicepremjera amatu.
Sergejs Ivanovs dzimis 1953. gada 31. janvārī Ļeņingradā. 1975. gadā viņš sāka dienestu PSRS Valsts drošības komitejā (VDK jeb KGB).
No 1976. līdz 1977. gadam Ivanovs strādāja KGB Ļeņingradas un Ļeņingradas apgabala pārvaldē, vienā struktūrvienībā kopā ar Vladimiru Putinu.
No 1991. līdz 1998. gadam Ivanovs dienēja Krievijas Ārējās izlūkošanas dienestā. Savukārt 1998. gadā viņš tika iecelts par Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) direktora vietnieku un kļuva par analīzes, prognozēšanas un stratēģiskās plānošanas departamenta vadītāju.
Tolaik FSB vadīja Vladimirs Putins. No šī amata Ivanovs pārgāja darbā par Krievijas Drošības padomes sekretāru.
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