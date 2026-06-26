"Armija pavērsīs ieročus pret Kremli!" Krievijas karavīrs piedraud Putinam ar dumpi un kļūst par interneta sensāciju. Kas viņš ir?
Krievijas armijas jaunākais seržants Aleksandrs Luņins burtiski uzspridzinājis sociālos tīklus, publicējot video, kurā atklāti draud Vladimiram Putinam ar militāru dumpi. Viņš pieprasa tikšanos televīzijas tiešraidē, lai atklātu "visu patiesību" par frontē notiekošajām šausmām. Nepilnas diennakts laikā viņa uzruna vietnē "Instagram" savākusi gandrīz 11 miljonus skatījumu. Kas īsti ir šis vīrietis, kurš uzdrīkstējies mest izaicinājumu Kremlim?
Savu video uzrunu vietnē "Instagram" Luņins publicēja 25. jūnijā. Tajā viņš apgalvo, ka kļuvis par savdabīgu starpnieku – ar viņu esot tikušies "Aizsardzības ministrijas un drošības dienestu augstāko amatpersonu pārstāvji", kuri nolēmuši izmantot karavīru ziņojuma nodošanai Krievijas prezidentam. Pēc Luņina vārdiem, šāds solis sperts tādēļ, ka Putins esot pamanījis viņa iepriekšējo, jūnija sākumā publicēto uzrunu.
Ultimāts Kremlim un stāsti par spīdzināšanu bedrēs
Jaunajā video karavīrs nesaudzīgi kritizē Krievijas armijas vadību. Viņš paziņo, ka tūkstošiem Krievijas karavīru tiekot turēti bedrēs un spīdzināti par to, ka atsakās pildīt "stulbas, pašnāvnieciskas pavēles", kā arī nevēlas atdot savu naudu komandieriem.
Luņins izvirza ultimātu: ja viņam netiks nodrošināta iespēja tikties ar Putinu Kremlī televīzijas tiešraidē, sekas būšot ļoti nopietnas. "Armija pavērsīs savus ieročus pret Kremli," brīdina jaunākais seržants. Šis paziņojums ātri vien piesaistīja milzu uzmanību, video skatījumiem zibenīgi sasniedzot vairāku miljonu atzīmi.
No Pustovalova par Luņinu
39 gadus vecais Aleksandrs Luņins (dzimis 1987. gada 25. maijā) ir no Voroņežas apgabala. Iepriekš viņa uzvārds bijis Pustovalovs, taču 2023. gadā viņš to oficiāli nomainījis, raksta izdevums "Meduza". Viņš ir Krievijas Bruņoto spēku jaunākais seržants, kurš piedalījies pilna mēroga iebrukumā Ukrainā, dienot 150. motorizēto strēlnieku divīzijā (tā ietilpst 8. gvardes kombinēto ieroču armijā). Kauju laikā Luņins ticis ievainots.
Luņins ar militārām operācijām ir saistīts jau kopš 19 gadu vecuma un dienējis vairākās konfliktu zonās. Gadu gaitā viņš guvis gan ievainojumus, gan kontūzijas, kas atstājušas smagas sekas – karavīrs ciešot no nopietnām veselības, tostarp psiholoģiskām, problēmām.
Izsviests no dienesta
Karā pret Ukrainu viņš iesaistījās arī brīvprātīgo bataljona "Sudoplatov" sastāvā, kam pievienojās 2022. gada decembrī, kad šo vienību izveidoja Krievijas ieceltās okupētās Melitopoles varasiestādes. Sākotnēji būdams strēlnieks, viņš strauji kāpis pa karjeras kāpnēm, kļūstot par izlūkošanas nodaļas komandieri un vēlāk arī vadot izlūkošanas vadu. Dienesta laikā apmācīts kā mīnmetēju operators un artilērists, viņš visu līguma laiku pavadījis Kurskas frontes līnijā, kur guvis kārtējo kontūziju.
Pēc paša Luņina teiktā, šobrīd viņš aktīvā karadarbībā vairs nepiedalās. 2025. gadā viņš ticis izslēgts no vienības "Bars" pēc tam, kad atklātībā nodevis video, kurā stāstījis par diviem kaujiniekiem, kas nosūtīti misijā bez triecienšautenēm. Viņa darba gaitas aizritējušas arī "Sudoplatova" Tehniskās attīstības un pakalpojumu centrā okupētajā Zaporižjas apgabala daļā. Šobrīd viņa kaujas veterāna pensija ir nieka 4500 rubļu (aptuveni 45 eiro).
Kopš šī gada sākuma Luņins aktīvi veido saturu sociālajos tīklos. Pavasarī viņa "Instagram" kontā strauji parādījās vairāki simti video. Karavīrs stāsta, ka frontē palikušie paziņas viņam regulāri sūta materiālus ar "briesmīgiem kadriem" no notikumu vietas. Tieši šos ierakstus viņš tagad vēlētos personīgi parādīt Krievijas prezidentam.