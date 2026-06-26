Krievijas okupētajā Krimā izsludināts ārkārtas stāvoklis
Krievijas ieceltais okupētās Krimas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs paziņojis, ka Krimā izsludināts ārkārtas stāvoklis.
Aksjonovs paziņoja, ka attiecīgie rīkojumus parakstījis gan viņš, gan Krievijas ieceltais Sevastopoles gubernators Mihails Razvožajevs. Pēc Aksjonova teiktā, ārkārtas situācijas mērķis ir nodrošināt stabilu iedzīvotāju dzīvei būtisko jomu darbību un paātrināt ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. Plašāki paskaidrojumi par konkrētajiem pasākumiem pagaidām nav sniegti.
Lēmums pieņemts laikā, kad Ukraina pēdējos mēnešos būtiski pastiprinājusi triecienus okupētajai Krimai un tās apgādes ceļiem. Ukrainas amatpersonas vairākkārt norādījušas, ka Ukrainas mērķis ir izolēt Krimu, pārraujot Krievijas loģistikas ķēdes un apgrūtinot karaspēka apgādi. Uzbrukumi skāruši degvielas noliktavas, enerģētikas infrastruktūru, Kerčas šauruma pārceltuves un citus stratēģiski svarīgus objektus, izraisot degvielas trūkumu un elektroapgādes traucējumus visā pussalā.
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs nesen paziņoja, ka Krimas izolēšanas operācija jau nes rezultātus, jo tā traucē Krievijas armijas apgādi un Krievijai kļūst arvien grūtāk nodrošināt okupācijas spēku loģistiku. Arī vairāki Krievijas militārie blogeri atzinuši, ka situācija pussalā kļūst arvien sarežģītāka, brīdinot, ka Ukrainas ilgstošā dronu kampaņa tuvākajās nedēļās var radīt vēl nopietnākas sekas.