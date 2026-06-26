Z blogeris atklāj okupantu galveno problēmu: "Tagad pat uzbrukums nav tik biedējošs"
Krievijas propagandists Filatovs atzinis, ka Ukrainas taktika, veicot triecienus dziļi aizmugurē, padarījusi okupantu eksistenci neizturamu pat ceļā uz fronti.
Krievu Z blogeris Andrejs Filatovs paziņoja, ka Krievijas karaspēka situācija frontē ir dramatiski pasliktinājusies.
Šobrīd viens no galvenajiem draudiem okupantiem vairs nav pats uzbrukums, bet gan pārvietošanās uz kaujas vietu. Pēc Filatova teiktā, Krievijas vienības saskaras ar nopietnām problēmām pat virzības posmā, kas ietekmē to operāciju kopējo efektivitāti un noved pie upuriem. Iemesls tam ir sistemātiska Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu eskalācija.
"Tagad pat uzbrukums dažreiz ir mazāk biedējošs nekā vienkārši sasniegt sagatavošanas zonu un ieņemt kaujas pozīciju," viņš teica.
Filatovs arī norādīja, ka viņa vērtējumā Krievijas vienībām ir grūtības organizēt bezpilota lidaparātu operācijas un sadalīt resursus.
Tikmēr ukraiņi turpina efektīvi traucēt loģistiku, un tagad šī kampaņa rada katastrofālas problēmas Krievijas bruņotajiem spēkiem.