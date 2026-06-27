Ik pēc divām nedēļām Somijā brutāli noslepkavo sievieti! Prezidents aicina vīriešus apturēt asinsizliešanu
Lai gan Somija pasaulē bieži tiek daudzināta kā dzimumu līdztiesības paraugs, reālā situācija valstī atklāj pavisam citu ainu. Šā gada pirmajos piecos mēnešos Somijā vidēji ik pēc divām nedēļām ir tikusi brutāli nogalināta sieviete. Reaģējot uz šo traģisko statistiku, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs ir vērsies pie sabiedrības ar aicinājumu.
Sociālajā platformā "X" publicētajā paziņojumā Stubs raksta: "Mans vēstījums visiem vīriešiem: mēs nedrīkstam klusēt. Padarīsim Somiju par drošu valsti sievietēm kopā!"
Mitt budskap till alla män: vi får inte vara tysta.— Alexander Stubb (@alexstubb) June 25, 2026
Låt oss tillsammans göra Finland till ett tryggt land för kvinnor.
Skriv under åtagandet:https://t.co/C5jFr8054s pic.twitter.com/eGHJJLFLm1
Vienlaikus viņš aicina vīriešus parakstīt īpašu ANO organizācijas "UN Women" tiešsaistes deklarāciju jeb apņemšanos, publiski apliecinot gatavību aktīvi iesaistīties vardarbības pret sievietēm izskaušanā. Parakstot šo dokumentu, vīrieši sniedz publisku solījumu nepalikt malā un nekļūt par pasīviem novērotājiem brīžos, kad līdzcilvēkiem nepieciešama palīdzība.
Šokējošā statistika
Kampaņas dati atklāj drūmu ainu – vardarbība pret sievietēm Somijā ir dziļi iesakņojusies visos sabiedrības līmeņos. Tā ir sastopama gan publiskajā, gan privātajā telpā: mājās, darbavietās, interneta vidē un sabiedriskajās diskusijās. Situāciju vēl bīstamāku padara tas, ka līdztekus arvien jauniem vardarbības veidiem sabiedrībā pieņemas spēkā un kļūst skaļāka retorika, kas šādu rīcību attaisno vai klaji noniecina tās sekas un smagumu.
Publicētie dati liecina, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos Somijā vidēji katru otro nedēļu tikusi brutāli nogalināta kāda sieviete. Turklāt visos šajos gadījumos aizdomās par slepkavību turēts tieši vīrietis. Eiropas Savienības apkopotā statistika liecina, ka 57% Somijas sieviešu savas dzīves laikā ir saskārušās ar fizisku vai seksuālu vardarbību, kā arī draudiem.
Skumjais "Somijas paradokss"
Somijas prezidents un kampaņas veidotāji norāda uz paradoksu. Vēsturiski Somija ir bijusi viena no celmlauzēm, kas spērusi izšķirošus soļus sieviešu tiesību un dzimumu vienlīdzības veicināšanā. Tomēr, neraugoties uz šo progresīvo tēlu, Somija joprojām ir viena no sievietēm bīstamākajām valstīm Eiropas Savienībā.
Šīs iniciatīvas galvenais akcents šoreiz likts uz pašu vīriešu atbildību un izšķirošo lomu vardarbības mazināšanā. Ar pieeju "es jau pats rokas nepalaižu" ir krietni par maz, jo praksē tieši apkārtējo klusēšana un pasīva vērošana ir faktors, kas uztur un pat veicina vardarbīgu vidi. Tādēļ tagad vīrieši tiek aicināti uzņemties iniciatīvu un rīkoties proaktīvi. Ne tikai vārdos nosodīt un novērst jebkāda veida uzmākšanos vai vardarbību pret sievietēm, bet spert reālus soļus un nekavējoties iejaukties, ja ikdienā tiek novērota agresija.