Kas notiek pie Putina rezidences? Aculiecinieki ziņo, ka Valdajā bloķēta satiksme, veidojas sastrēgumi
Krievijas Ceļu policija piektdien bloķējusi satiksmi uz federālās automaģistrāles M-11, vēsta "Telegram" kanāls "Ostorožno, Novosti".
Pēc kanāla rīcībā esošās informācijas satiksme apturēta ap plkst. 10.00 pēc Maskavas laika. Pie Kolomnas ciema Tveras apgabalā izveidojies sastrēgums. Aculiecinieki stāsta, ka ceļu policijas darbinieki slēguši maksas šoseju abos virzienos, taču atteikušies skaidrot šāda lēmuma iemeslus.
Izdevums "Agentstvo", atsaucoties uz "Google Maps" datiem, ziņo, ka satiksme slēgta vairākus desmitus kilometru garā posmā netālu no Krievijas prezidenta Vladimira Putina rezidences Valdajā. Saskaņā ar kartes informāciju ierobežojumi aptver aptuveni 90 kilometrus garu ceļa posmu un plānoti līdz plkst. 17.00.
Tikmēr Krievijas kartogrāfijas pakalpojumi "Yandex Maps" un 2GIS pilnīgu ceļa slēgšanu neuzrāda, taču informē par ievērojamiem sastrēgumiem šajā maršrutā. Izdevums "Projekts" jau 2023. gadā ziņoja, ka netālu no Putina rezidences Valdajā atrodas olimpiskās čempiones Alinas Kabajevas māja. Medijs rakstīja, ka Kabajeva, iespējams, ir trīs Krievijas prezidenta bērnu māte.