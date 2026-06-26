VIDEO: Sieviete ar suni Kanādā devās pārgājienā un gandrīz kļuva par grizlilāča nākamo maltīti
Soctīklos lielu popularitāti iegūst video, kurā iemūžināta viena no intensīvākajām savvaļas dzīvnieka satikšanām. Sievietes suns ir kopā ar viņu, bet līdzās ir arī milzīgs grizlilācis, kurš pavadīja kalnos sastaptos viesus.
Sieviete un viņas dienesta suns Kananaskisā, Albertā, sastapās ar jaunu grizlilāci. Par laimi, neviens necieta. Tas ir atgādinājums būt gataviem un nēsāt līdzi lāču aerosolu dzīvnieku mītnes teritorijā.
Kananaskis ir neinkorporēta kopiena Albertas klinšu kalnos, kas atrodas Kanādas štata Bighornas 8. pašvaldības rajonā.
"Nē, ej prom," sieviete, savaldot suni, saka lācim, kurš ziņkārīgi seko mēģina pietuvoties viesiem. Brīdī, kad plēsējs sāk skriet, sieviete iekliedzas, mēģinot viņu aizbaidīt. Tomēr tas nelīdz un grizlilācis pieskrien tuvāk un paceļas uz savām pakaļkājām. Meža iemītnieks apskrien vairākus riņķus ap sievieti un viņas suni. Sieviete saglabāja mieru un ar skaņām, kliegšanu beigu beigās lāci aizbaidīja.
Kalni ir savvaļas dzīvnieku mājvieta, un katra cilvēka izvēle var nozīmēt atšķirību starp mierīgu tikšanos un traģēdiju. Eksperti iesaka turēt mājdzīvniekus pavadā un nēsāt līdzi lāču aerosolu. Šis video varēja beigties pavisam citādi. Speciālisti aicina cienīt savvaļas dzīvniekus, būt modriem un palīdzēt sargāt gan cilvēkus, gan lāčus.
Kā rīkoties, ja satiec lāci?
Lai izvairītos no sastapšanās ar lāci:
- Pastaigas laikā turies uz meža takām un ceļiem;
- Ar savu uzvedību netraucē citus dabas baudītājus un meža iemītniekus, bet laiku pa laikam uzkāp kādam zaram, ierunājies vai iedziedies;
- Rūpīgi vēro dabu sev apkārt, lai dzīvnieka klātbūtni varētu laikus pamanīt;
- Ja mežā šķērso nepārredzamu vietu, tad pastiprināti liec manīt par savu klātbūtni;
Ja esi pamanījis lāci:
- Netuvojies lācim, nemēģini to panākt vai aiztikt dzīvnieku vai tā mazuļus;
- Iespējami ātri, bet neskrienot, dodies prom no tikšanās vietas;
- Negriez lācim muguru – atkāpies atmuguriski;
- Neskaties lācim acīs – dzīvnieks var to uztvert kā izaicinājumu;
- Uzvedies klusi, līdz dzīvnieks dodas savās gaitās.