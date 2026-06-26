23 gadus vecai britu "TikTok" influencerei Dubaijā draud nāvessods par drauga slepkavību
Kas sākās kā romantisks ceļojums uz Dubaiju, drīz vien izvērtās īstā murgā, kad kādā dzīvoklī ar durtām brūcēm tika atrastas Bila Trībija mirstīgās atliekas.
Neilgi pēc notikušā likumsargi aizturēja vīrieša 23 gadus veco draudzeni Brūku Džordžu – britu influenceri, kurai vietnē "TikTok" ir teju 100 000 sekotāju. Sievietei izvirzīta apsūdzība slepkavībā ar iepriekšēju nodomu, un, ja tiesa viņu atzīs par vainīgu, saskaņā ar Apvienoto Arābu Emirātu likumiem viņai var draudēt nāvessods nošajot.
Tomēr situācija nav tik vienkārša. Brūkas pārstāvji no cilvēktiesību organizācijas "Detained in Dubai" kategoriski noraidījuši pret viņu izvirzītās apsūdzības un uzsver, ka sieviete rīkojusies pašaizsardzībā.
Pēc viņu teiktā, pāris iepazinās internetā, taču abu attiecības otrā brauciena laikā uz Dubaiju kļuva vardarbīgas. Organizācijas vadītāja Rada Stirlinga apgalvo, ka Trībijs kļuvis "arvien kontrolējošāks un vardarbīgāks". Pēc viņu teiktā, kādu dienu pāris atradies bārā, kur Bilss esot kļuvis agresīvs un atņēmis sievietei pasi. automašīnā viņš Brūkai iesitis, bet pēc atgriešanās dzīvoklī uzbrukums turpinājies. Brūka apgalvo, ka, mēģinot atgūt pasi, viņai atkal uzbrukts un tad viņa satvērusi virtuves nazi.
"Baidoties par savu dzīvību, viņa satvēra virtuvē pa rokai esošu nazi un rīkojās pašaizsardzībā," norādīja Stirlinga. Līdzīgu pārliecību par notikušo paudusi arī jaunās sievietes māte Terēza Džordža. Viņa stāsta, ka pēc otrās reizes, kad pāris devās uz Dubaiju, viņas meitas uzvedība krasi mainījusies.
"Viņa vairs nebija tā pati dzīvespriecīgā Brūka kāda bija iepriekš," sacīja māte. Tāpat viņa apgalvo, ka pēc traģiskā incidenta telefonsarunā meita bijusi šoka stāvoklī. "Brūka bija ārkārtīgi nobijusies. Nekad dzīvē nebiju redzējusi savu meitu tik ļoti pārbijušos. Viņa nekontrolējami raudāja, un viena acs bija stipri uztūkusi," stāsta Terēza Džordža, piebilstot, ka ir pārliecināta – meita izmisīgi centusies nokļūt mājās.
Cilvēktiesību organizācija apgalvo, ka pēc aizturēšanas Brūkai netika nodrošināta piekļuve Lielbritānijas vēstniecībai un viņai nācies sniegt liecības bez advokāta klātbūtnes. Tāpat viņa apgalvo, ka policijas iecirknī tikusi piespiesta izģērbties vīriešu kārtas policistu klātbūtnē, ko raksturo kā "dziļi pazemojošu un satraucošu" pieredzi.
Organizācija aicina sievieti atbrīvot no cietuma pret drošības naudu un lietu izskatīt kā iespējamu vardarbības ģimenē un pašaizsardzības gadījumu, uzsverot, ka Apvienotajos Arābu Emirātos sievietes, kuras ziņo par vardarbību, nereti pašas nonāk apsūdzēto lomā. Tikmēr Lielbritānijas Ārlietu ministrija apstiprinājusi, ka uztur kontaktus ar Apvienoto Arābu Emirātu varasiestādēm un sniedz konsulāro palīdzību aizturētajai britu pilsonei un viņas ģimenei.