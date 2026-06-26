Krievu drošībnieki ar Izraēlas tehnoloģijas palīdzību uzlauž opozicionāru tālruņus
Krievijas drošības spēki izmantoja Izraēlas uzņēmuma "Cellebrite" tehnoloģiju, lai uzlauztu opozīcijas tālruņus.
Krievijas varas iestādes piekļuva opozīcijas līdera Andreja Pivovarova tālruņa saturam, izmantojot Izraēlas uzņēmuma "Cellebrite" tehnoloģiju. Uzņēmums apgalvoja, ka ir pārtraucis sadarbību ar Krieviju, ziņo "The Guardian".
Pivovarovs tika arestēts Krievijā 2021. gada maijā. Viņš pavadīja trīs gadus cietumā, pirms tika atbrīvots kā daļa no lielas ieslodzīto apmaiņas starp Krieviju un Rietumiem.
Izmeklēšanas laikā Krievijas drošības spēki ieguva piekļuvi politiķa mobilā tālruņa datiem, tostarp viņa kontaktiem un sarakstei. Tas apdraudēja daudzu viņa kontaktu drošību.
"Viņi centās atrast manus vēstījumus kolēģiem organizācijā un citiem politiķiem un varēja tos izmantot krimināllietās pret viņiem. Pēc mana aresta vairāki mani kolēģi nekavējoties pameta Krieviju," sacīja Pivovarovs.
"Citizen Lab" eksperti uzskata, ka krievi izmantoja "Cellebrite" aprīkojumu, lai uzlauztu tālruni.
Šis incidents rada jautājumus par to, vai Izraēlas uzņēmums patiešām ir pilnībā pārtraucis sadarbību ar Krieviju, kā oficiāli paziņots.
2021. gada sākumā uzņēmums paziņoja, ka pārtrauc savu produktu pārdošanu Krievijai un Baltkrievijai pēc tam, kad parādījās informācija, ka tā tehnoloģija ir izmantota pret opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju.
Eksperti uzskata, ka "Cellebrite" patiešām pārtrauca jauna aprīkojuma piegādi Krievijai. Tomēr tam neizdevās deaktivizēt iepriekš pārdotās ierīces. Tas ļāva Krievijas drošībniekiem tās izmantot teroram un disidentu vajāšanai.