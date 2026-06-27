NASA oficiāli apstiprina El Ninjo sākšanos. Aicina gatavoties arī Eiropu
NASA satelīti fiksējuši ūdens līmeņa paaugstināšanos Klusā okeāna ekvatoriālajā daļā. Tas ir tiešs pierādījums tam, ka okeāna ūdeņi ir būtiski sasiluši.
NASA oficiāli apstiprinājusi klimata parādības El Ninjo sākšanos, kas jau ietekmē ūdens temperatūru Klusajā okeānā un var izraisīt plašas laikapstākļu anomālijas visā pasaulē, vēsta "Sciencedaily.com".
"Kad okeāna ūdens sasilst, tas izplešas un paaugstina jūras virsmas līmeni. Tāpēc ūdens līmenis ir uzticams okeāna temperatūras rādītājs," skaidro NASA.
Pētnieki norāda, ka pašreizējā situācija atgādina 1997. gadu, kad pasaule piedzīvoja vienu no spēcīgākajiem El Ninjo notikumiem novērojumu vēsturē. Jau pavasarī satelīti fiksēja tā dēvētos Kelvina viļņus – plašas silta ūdens plūsmas, kas pārvietojas pāri Klusajam okeānam un liecina par spēcīgas klimata parādības veidošanos.
Pēc zinātnieku domām, šīs klimata parādības sekas būs jūtamas teju visā pasaulē. Prognozēts, ka spēcīgs karstums skars lielu daļu Eiropas, Ziemeļāfriku, Āziju, kā arī Ziemeļameriku un Centrālameriku.
Vienlaikus citos reģionos gaidāms ievērojami lielāks nokrišņu daudzums. Mitrāki laikapstākļi prognozēti ASV dienvidrietumos, daļā Dienvidamerikas, Centrālāzijā un Āfrikas Raga valstīs. Savukārt Austrāliju, Indonēziju un atsevišķus Centrālamerikas reģionus var skart ilgstošs sausums.
Turklāt Klusā okeāna siltie ūdeņi var ietekmēt tropisko ciklonu veidošanos. Speciālisti brīdina, ka Klusā okeāna centrālajā un austrumu daļā viesuļvētru aktivitāte var pieaugt, savukārt Atlantijas okeānā to skaits, visticamāk, samazināsies.