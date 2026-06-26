Zelenskis devis zaļo gaismu 40 dienu operācijai, lai piespiestu Krieviju izbeigt karu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka apstiprinājis Valsts drošības dienesta (SBU) 40 dienu "ietekmes operāciju" pret Krieviju, kuras mērķis ir palielināt spiedienu uz agresorvalsti un panākt kara izbeigšanu.
Pēc tikšanās ar SBU vadītāja pienākumu izpildītāju Jevhenu Hmaru Ukrainas prezidents vietnē "Telegram" norādīja, ka apstiprinājis "40 dienu operāciju, ko īstenos Dienests, lai ietekmētu agresorvalsti un piespiestu to izbeigt karu". Plašāku informāciju par operācijas saturu viņš neatklāja.
Prezidents norādīja, ka saņēmis ziņojumu par plānotajiem tālas un vidējas darbības triecieniem, kā arī par specvienības "Alfa" rezultātiem frontē. "Jau vairākus mēnešus pēc kārtas SBU uzrāda visaugstāko rezultativitāti Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, izmantojot dažādu tipu dronus," uzsvēra Zelenskis.
Pēdējos mēnešos Ukraina būtiski paplašinājusi triecienus pa mērķiem Krievijas teritorijā un okupētajās Ukrainas daļās, īpaši vēršoties pret naftas pārstrādes rūpnīcām, degvielas bāzēm un citiem enerģētikas objektiem. Pēc Ukrainas un Rietumu mediju ziņotā, šie uzbrukumi radījuši degvielas piegāžu problēmas vairāk nekā 20 Krievijas reģionos un apgrūtinājuši Krievijas militāro loģistiku. Krievija pagaidām nav komentējusi Zelenska paziņojumu par 40 dienu operāciju.