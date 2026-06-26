Noskaidrots, kas izraisīja vilciena avārijas Lietuvā maija sākumā
Lietuvas valsts dzelzceļa kompānija "Lietuvos geležinkeliai" (LTG) publiskojusi izmeklēšanas rezultātus par divām vilcienu avārijām, kas maija sākumā notika Kauņas rajonā pie Jiesjas un Ķēdaiņu rajona Gudžūnu stacijā.
"Izmeklēšana apstiprināja, ka Jiesjas gadījumā avārija notikusi dzelzceļa stacijas dežuranta vainas dēļ. Tikmēr avāriju Gudžūnos izraisīja bojāta bukse, kam sekoja tās sairšana posmā, kur bija atspējota automatizētā ritošā sastāva vadības sistēma," teikts paziņojumā.
Maija sākumā Gudžūnu stacijā no sliedēm noskrēja trīs vagoni, kas veda šķembas uz Palemonu. Incidenta dēļ bija traucēta vilcienu satiksme. Vēl viens incidents tajā pašā nedēļas nogalē notika Jiesjā, kad no sliedēm noskrēja lokomotīve un četri kravas vagoni, kas brauca no Dīsburgas Vācijā.
Pēc šiem incidentiem LTG ierosināja komisijas izveidi negadījumu cēloņu izmeklēšanai. Uzņēmums arī apņēmās izstrādāt papildu drošības pasākumus, kas jāievieš visā valsts dzelzceļa sistēmā.
Abu negadījumu radītie zaudējumi dzelzceļa infrastruktūrai, ieskaitot reputācijas zaudējumus, tiek lēsti vairāk nekā 11,5 miljonu eiro apmērā. Šajā summā iekļautas arī remonta izmaksas Gudžūnu un Jiesjas stacijās.
Izmeklēšanas laikā tika izmeklētas visas teorijas. Saskaņā ar LTG sniegto informāciju, iekšējā izmeklēšanā tika novērtēti tehniskie, organizatoriskie un cilvēciskie faktori, identificēti cēloņi un plānoti papildu pasākumi dzelzceļa drošības uzlabošanai.
Izmeklēšanā tika pārbaudītas dažādas teorijas, sākot no tehnoloģiskās infrastruktūras un ritošā sastāva uzturēšanas līdz ārējas iejaukšanās iespējai. Lai gan šajos negadījumos neviens necieta, uzņēmums paziņoja, ka incidentiem bija būtiska ietekme uz pasažieru un kravu pārvadājumiem, kā arī uz infrastruktūru. Uzņēmums ir uzsācis ilgtermiņa un īstermiņa drošības pasākumu īstenošanu.
Tika ziņots, ka tūlīt pēc abiem negadījumiem LTG sāka īstenot īstermiņa un ilgtermiņa pasākumu plānu, kas tika iesniegts arī valdības Nacionālās drošības komisijai.
LTG norāda, ka īstermiņa pasākumi ietver ritošā sastāva tehniskā stāvokļa papildu pārbaudes, ekspluatācijas procedūru pārskatīšanu, papildu vadības kanālu uzstādīšanu, personāla apmācību un paaugstinātu sagatavotību. Vienlaikus ilgtermiņa pasākumi ir vērsti uz visas sistēmas modernizāciju, arī sliežu ceļu un kritiskās infrastruktūras modernizēšanu, signalizācijas un vadības sistēmu modernizēšanu, automatizētu ritošā sastāva vadības risinājumu izstrādi, signalizācijas sistēmu uzstādīšanu Eiropas standarta sliežu ceļa posmā no Kauņas līdz Polijas robežai un personāla kvalifikācijas paaugstināšanu.
Uzņēmums lēš, ka līdz 2030. gadam drošības nodrošināšanai un infrastruktūras uzlabošanai varētu būt nepieciešamas investīcijas vairāk nekā 800 miljonu eiro apmērā. Kauņas rajona prokuratūra ir sākusi divas atsevišķas pirmstiesas izmeklēšanas saistībā ar notikušajām vilcienu avārijām. Izmeklēšanas uzsāka arī Tieslietu ministrijas Drošības izmeklēšanas departaments, kā arī Lietuvas Transporta drošības administrācija.