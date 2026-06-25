Berlīnē tiesā ārstu, kurš atzīstas daudzu pacientu nogalināšanā
Berlīnes reģionālajā tiesā paliatīvās aprūpes ārsts ceturtdien atzinies 12 pacientu nogalināšanā.
Sabiedrībā plaši apspriestajā tiesas prāvā, kas sākās pirms aptuveni gada, 40 gadus vecajam ārstam ir izvirzītas apsūdzības par 15 pacientu - 12 sieviešu un trīs vīriešu - nogalināšanu laika posmā no 2021. gada septembra līdz 2024. gada jūlijam. Pacienti bija vecumā no 25 līdz 87 gadiem.
Viņš pacientiem ievadīja nāvējošu dažādu medikamentu maisījumu. Prokuratūra uzskata, ka vairākos gadījumos viņš arī izraisījis ugunsgrēkus, lai mēģinātu noslēpt savus nodarījumus.
Paralēli tiesas procesam prokuratūra izmeklē vēl desmitiem gadījumu, kad apsūdzētais varētu būt pastrādāt līdzīgus noziegumus.
"Tikai tagad esmu spējīgs izskaidrot savu rīcību, un uzņemos atbildību par to, ko esmu izdarījis," tiesā paziņoja apsūdzētais. "Es atvainojos par lielajām ciešanām, ko esmu viņiem nodarījis," teica ārsts, vēršoties pie upuru tuviniekiem, kā arī pie savas ģimenes un kolēģiem.
Pirms dažām nedēļām tiesā tika atskaņotas telefonsarunas starp aizturēto ārstu un viņa sievu. Šajās sarunās viņš atzinās slepkavībās.
Sarunās apsūdzētais stāsta sievai, ka viņš nav izdarījis slepkavību, bet apraksta savu rīcību kā "morālu rīcību, kas veikta ar nepareiziem līdzekļiem", kuras mērķis bija glābt savus pacientus no ciešanām un slimībām.
Tiesā ārsts paskaidroja, ka viņš atzīstas nevis tāpēc, ka pret viņu ir neapstrīdami pierādījumi, bet gan tāpēc, ka pēdējo pāris mēnešu laikā viņš veicis dziļu pašanalīzi.
Ārsts noziegumus izdarīja, strādājot kādā aprūpes dienestā Berlīnē.