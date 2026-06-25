Francijas skolotāji draud protestēt pret darbu svelmē
Francijas skolotāju arodbiedrības aicinājušas streikot, lai protestētu pret "nepieņemamiem darba apstākļiem" karstuma viļņa laikā.
Lielākajā daļā Francijas ir izsludināts sarkanais brīdinājums par karstumu, un paredzams, ka karstuma vilnis šodien sasniegs savu kulmināciju.
"Tiek apdraudēta gan personāla, gan skolēnu veselība, kā arī viņu darba apstākļi," teikts arodbiedrību kopīgajā paziņojumā.
Arodbiedrības nosodīja "acīmredzamo sagatavotības trūkumu" karstuma viļņu gadījumiem. "Pēdējās 48 stundās esam saņēmuši arvien vairāk brīdinājumu no kolēģiem par apstākļiem, kādos viņi strādā," norādīja arodbiedrības, kā piemērus minot ģīboņus, skolas medicīnas kabinetu paaugstināto apmeklētību un braucienus uz neatliekamās palīdzības dienestiem, kā arī biežākus ziņojumus par darba drošības un veselības aizsardzības pārkāpumiem.
"Ņemot vērā situācijas pasliktināšanos un valdības bezdarbību," arodbiedrības paziņoja, ka ir iesniegušas streika pieteikumus. Tās arī aicināja darbiniekus izmantot esošos pasākumus, piemēram, īstenot tiesības atteikties no darba nopietnu un tūlītēju briesmu gadījumā.
Lielākajā daļā Francijas skolu nav gaisa kondicionieru, un šodien tika slēgtas aptuveni 3500 skolas. Vēl tūkstošiem skolu nācās mainīt stundu sarakstus, un daudzas no tām, kas palika atvērtas, strādāja ar grūtībām.
Ceturtdien uz kādas skolas durvīm Parīzes austrumos bija piestiprināta zīme ar uzrakstu: "Līdz plkst. 8 temperatūra klasēs sasniedza 32 līdz 34 grādus pēc Celsija."