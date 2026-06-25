Maskavas kara tiesā tiesās "teroristu", Lielbritānijas bijušo aizsardzības ministru Volesu
Maskavas kara tiesā tiks tiesāts bijušais Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless, kuru apsūdz aicinājumos uz terorismu pret Krieviju.
Tā kā britu eksministrs nav nokļuvis Krievijas "taisnās tiesas" nagos, viņu tiesās aizmuguriski. Pirms tam Krievijas aģentūra TASS bazūnēja, ka Voless “slēpjas no izmeklētājiem”, tādēļ izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Kara tiesā nekonkretizēja, kad sāksies lietas izskatīšana.
Par ko tad Krievijā grasās tiesāt Volesu? 2025. gada septembrī viņš Varšavas Drošības foruma sēdē esot aicinājis uz “aktīvu teroristisku darbību” pret Krieviju jeb aicinājis nodot Ukrainai tālas darbības rādiusa raķetes, lai varētu iznīcināt Kremļa diktatora Vladimira Putina sakrālo Krimas tiltu un Putins “saprastu, ka viņam ir, ko zaudēt”. Voless arī aicinājis krievu okupantiem Krimā radīt neciešamus apstākļus.
2025. gada novembrī Maskavas Basmannijas tiesa Volesu aizmuguriski arestēja, bet šā gada janvārī viņa uzvārds parādījās Krievijas Iekšlietu ministrijas meklēto personu bāzē.
Notiesāšanas gadījumā Krievija no Volesa plāno piedzīt prāvu naudassodu, kā arī viņu ietupināt cietumā līdz septiņiem gadiem — protams, ja viņš izdomās kādreiz ierasties Krievijā. Papildus tam Krievijas “tiesībsargi” grasās viņam “aizliegt ieņemt noteiktus amatus vai nodarboties ar noteiktu darbību”.
Voless bija Lielbritānijas aizsardzības ministrs no 2019. līdz 2023. gadam Borisa Džonsona, Lizas Trasas un Riši Sunāka valdībās un pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā kļuva par vienu no aktīvākajiem Rietumu militārās palīdzības Ukrainai atbalstītājiem.