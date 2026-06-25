Maģars vēlas grozīt Ungārijas konstitūciju un parādīt durvis prezidentam
Ungārijas premjerministra Pētera Maģara plāni grozīt konstitūciju, lai atceltu no amata prezidentu, izpelnījušies pretrunīgus vērtējumus. Maģara valdība pirmdien publicēja konstitūcijas grozījumu projektu, kas nekavējoties pārtrauktu pašreizējā prezidenta pilnvaru termiņu.
Ungārijas prezidents Tamāšs Šujoks ir noraidījis Maģara aicinājumus atkāpties.
Šujoku par prezidentu ievēlēja parlaments 2024. gadā ar toreizējā premjerministra Viktora Orbāna labēji populistiskās partijas "Fidesz" atbalstu. Maģars ir izteicies, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti un ir aicinājis viņu atkāpties.
Konstitūcijas grozījumi, ko Maģara pārstāvētā partija var panākt parlamentā, radītu ilgstošu precedentu, uzskata politologs Gabors Toroks, norādot uz bažām par tiesiskumu. "Kad ierocis tiek nolikts uz galda, tas nozīmē, ka to var arī izmantot. Tiklīdz ierocis tiek izmantots, tas vairs nav tikai iespēja, bet kļūst par daļu no rīcības arsenāla," sociālajā tīklā "Facebook" norādīja Toroks.
Maģara vadītā centriski labējā partija "Tisza" aprīlī uzvarēja parlamenta vēlēšanās, iegūstot 52% balsu un izbeidzot Orbāna 16 gadus ilgo valdīšanu.
Maģars komentēja Toroka ierakstu, norādot, ka "nebūtu pareizi rīkoties pretēji tautas demokrātiskajai gribai un mandātam".
Cilvēktiesību organizācija "Amnesty International" otrdien kritizēja ierosinātos konstitūcijas grozījumus kā nepieņemamus, norādot, ka Šujokam "ir tiesības uz taisnīgu tiesas procesu" un ka viņa atcelšana no amata "var notikt tikai ar atbilstošām juridiskām garantijām". "Ja šīs garantijas neattiecas uz visiem, tad neviens no mums nav pasargāts no patvaļas. Patiesas sistēmas pārmaiņas var panākt tikai, ievērojot taisnīgu procedūru," paziņoja organizācija. "Amnesty International" arī kritizēja īso piecu dienu sabiedriskās apspriešanas periodu.
Šujoks ir vērsies Konstitucionālajā tiesā, kā arī iesniedzis sūdzību Venēcijas komisijai, kas ir Eiropas Padomes juridiskā konsultatīvā institūcija, apgalvojot, ka Maģara aicinājumi viņam atkāpties ir nesaprotami un neatbilst konstitūcijai.
Pirmdien publicētajā grozījumu projektā ir paredzēts arī izveidot Valsts iestādi valsts aktīvu atgūšanai un aizsardzībai.
Šīs nedēļas sākumā likumdevēji pieņēma pretkorupcijas pasākumus un sabiedrisko mediju reformu kā daļu no Maģara vērienīgās reformu programmas.