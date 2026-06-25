Pagājušā gada augusta samitā Aļaskā Krievijas diktators Vladimirs Putins bija iecerējis ar ASV prezidenta Donalda Trampa palīdzību salauzt Ukrainas pretošanos un legalizēt tas teritoriju nokampšanu.
Pasaulē
Šodien 19:56
Rubio uzlej aukstu dušu Krievijas sapņiem par "Ankoridžas garu" Ukrainas sadalīšanā
Pagājušā gada augustā samitā Aļaskā starp ASV un Krieviju netika panākta nekāda vienošanās par Ukrainu, paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Saskaņā ar Rubio teikto ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās laikā Ankoridžā tika apspriests priekšlikums par kara izbeigšanu, taču nekādas vienošanās netika panāktas. Šī priekšlikuma saturu Rubio nekomentēja.
Krievijas amatpersonas, sevišķi pēdējā laikā, pārmet ASV vadībai, ka tā nav spējusi īstenot Ankoridžā it kā panāktās vienošanās.
Kādas tieši bijušas šīs šķietamās vienošanās, Maskava neatklāj, taču netieši norāda, ka cita starpā bijusi vienošanās par Ukrainas karaspēka izvešanu no Doneckas apgabala. Ukraina vairākkārt paziņojusi, ka tam nepiekrīt, savukārt ASV nav apstiprinājušas, ka par to būtu vienojušās ar Krieviju.