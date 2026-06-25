Krievija izraida Rumānijas ģenerālkonsulu un slēdz tās konsulātu Sanktpēterburgā
Krievija ceturtdien devusi rīkojumu slēgt Rumānijas konsulātu Sanktpēterburgā un izraidīt tās ģenerālkonsulu.
Maskava paziņoja, ka tā ir atbilde uz Krievijas diplomātiskās pārstāvniecības slēgšanu Rumānijas ostas pilsētā Konstancā.
Jau tā saspīlētās attiecības starp Krieviju un Rumāniju vēl vairāk pasliktinājās pagājušajā mēnesī, kad drons ietriecās mājā Rumānijas pilsētā Galacā, kas atrodas pie robežas ar Ukrainu. Rumānija apsūdzēja Krieviju drona palaišanā.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Rumānijā desmitiem reižu konstatēti svešzemju droni, taču līdz šim neviena dzīvojamā ēka nebija cietusi.
Krievijas Ārlietu ministrija šodien izsauca Rumānijas sūtni Kristianu Istratu un pasniedza viņam notu, "kurā Rumānijas ģenerālkonsuls Sanktpēterburgā tika pasludināts par nevēlamu personu", paziņoja ministrija. Notā arī bija norādīts, ka drīzumā tiks slēgts Rumānijas konsulāts Sanktpēterburgā.
Rumānijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka šis solis bija paredzams.