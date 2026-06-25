Spānijā karstuma vilnis prasījis jau vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību
Šīs sezonas pirmais karstuma vilnis Spānijā četrās dienās prasījis vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību, liecina ceturtdien publiskotie dati.
Madrides Karlosa III Universitātes mirstības uzraudzības sistēma reģistrējusi 212 papildu nāves gadījumus laika posmā no svētdienas līdz trešdienai, to cēloni saistot ar neparasti augstām gaisa temperatūrām, kas pārsniedza 45 grādus pēc Celsija.
Visvairāk ar karstuma vilni saistītu nāves gadījumu reģistrēti trešdien, kad fiksēti 95 papildu nāves gadījumi jeb gandrīz puse no kopējā četru dienu skaita. Otrdien tika reģistrēti 66 ar karstumu saistīti nāves gadījumi, pirmdien - 38, bet svētdien - 13.
Spānijā katru gadu tiek reģistrēti tūkstošiem nāves gadījumu, kas oficiāli tiek saistīti ar augstām gaisa temperatūrām. Saskaņā ar Spānijas Veselības ministrijas datiem no 2025. gada 16. maija līdz 30. septembrim visā valstī tika reģistrēti 3832 ar karstumu saistīti nāves gadījumi.
Spānijas meteoroloģijas dienests AEMET ziņoja, ka karstuma vilnis, kas skāris lielu daļu Eiropas, Spānijā šodien beidzas.
Spānijā no lielā karstuma visvairāk cieta valsts centrālie un ziemeļu reģioni. Vidusjūras piekrastē, kas ir iecienīta atpūtnieku vidū, un Baleāru salās gaisa temperatūras bija mērenākas, un tur pēdējās dienās netika reģistrēti ar karstumu saistīti nāves gadījumi.