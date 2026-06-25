Lietuva pagarina gaisa telpas ierobežojumus pie Baltkrievijas robežas
Lietuva nolēmusi vēl uz sešiem mēnešiem pagarināt gaisa telpas ierobežojumus pie Baltkrievijas robežas. Valsts Satiksmes ministrija paziņojusi, ka ierobežojumi 12 gaisa telpas zonās būs spēkā līdz 2027. gada 1. janvārim.
Šāds lēmums pieņemts pēc Lietuvas bruņoto spēku lūguma, lai stiprinātu valsts gaisa telpas drošību un ļautu armijai operatīvi reaģēt uz iespējamiem pārkāpumiem.
Satiksmes ministrs Jurs Taminsks teica, ka ģeopolitiskā situācija reģionā joprojām ir saspīlēta, turklāt hibrīduzbrukumi no Baltkrievijas un nesenie bezpilota lidaparātu incidenti Lietuvā un kaimiņvalstīs liecina, ka draudi nav izzuduši. "Mums jābūt gataviem reaģēt uz jebkādiem mūsu gaisa telpas pārkāpumiem. Tāpēc pagarinām gaisa telpas zonu ierobežojumu termiņu visā robežā ar Baltkrieviju un saglabājam visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu mūsu gaisa telpu un nodrošinātu ātru militāru reaģēšanu," klāstīja ministrs.
Lidojumi ierobežotajās zonās ir aizliegti, izņemot gadījumus, kad tie tiek veikti saskaņā ar Lietuvas bruņoto spēku noteiktajām procedūrām.
Lai uzlabotu Lietuvas gaisa telpas aizsardzību, pagājušā gada oktobrī visā valsts teritorijā tika izveidots 26 ierobežoto zonu tīkls. Šīs zonas var aktivizēt pēc nepieciešamības, lai steidzami reaģētu uz gaisa telpas pārkāpumiem un pielietotu militāru spēku pret bezpilota lidaparātiem, kas ir pārkāpuši Lietuvas gaisa telpu.
Iepriekš izveidotās zonas būs spēkā līdz 1. jūlijam.