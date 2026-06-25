VIDEO: Francija pie Sicīlijas aiztur ar Krieviju saistītu naftas tankkuģi
Francija nedēļas sākumā pie Sicīlijas krastiem aizturēja ar Krieviju saistītu naftas tankkuģi, ceturtdien paziņojis Francijas prezidents Emanuels Makrons.
"Otrdien Francijas jūras spēki uzkāpa uz naftas tankkuģa "Deliver", kad tas, pārkāpjot jūras tiesības, kuģoja gar Sicīlijas krastu," platformā "X" paziņoja Makrons.
Kuģis, kas reģistrēts Kamerūnā, bija izbraucis no Primorskas Krievijā. Makrons norādīja, ka "Deliver" ir saistīts ar Krievijas "ēnu floti", ko Maskava izmanto, lai apietu Rietumu sankcijas, kas noteiktas pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
"Ēnu flotes" kuģi bieži maina karogus vai izmanto nederīgas reģistrācijas, lai izvairītos no izsekošanas. Eiropas Savienības sankcijām pakļauti teju 600 kuģi, par kuriem pastāv aizdomas, ka tie ir Krievijas "ēnu flotes" daļa.
"Mēs neļausim "ēnu flotei" apiet sankcijas un finansēt Krievijas karadarbību," uzsvēra Makrons.
Kopš septembra Francija aizturējusi vēl četrus Krievijas "ēnu flotes" kuģus, tostarp vienu maija beigās Atlantijas okeānā ar Lielbritānijas un citu partneru palīdzību.