Ukraiņu droni Ufā izraisa ugunsgrēkus divās naftas pārstrādes rūpnīcās
Ceturtdienas, 25. jūnija, rītā Ukrainas droni uzbrukuši divām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas pilsētā Ufā, izraisot ugunsgrēkus, vēsta vietējās amatpersonas un "Telegram" kanāli.
Baškortostānas vietvaldis Radijs Habirovs apgalvo, ka uzlidojums esot atvairīts, taču Ufas rūpniecības zonā esot nokritušas notriektu lidrobotu atlūzas. Cietušo gan neesot un rūpnīcu darbība it kā neesot traucēta. Kādi uzņēmumi tikuši pakļauti uzbrukumam, Habirovs nav atklājis.
Tikmēr ukraiņu "Telegram" kanāli "Exilenova+" un "Supernova+" ziņo, ka lidroboti uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcām, kurās izcēlušies ugunsgrēki. Arī vietējie iedzīvotāji stāsta par biezu, melnu dūmu stabu, kas paceļas no Čerņikovas, kur atrodas divas uzņēmuma "Bašņeftj" naftas pārstrādes rūpnīcas, vēsta tīmekļa izdevums "Ufa1".
Vēlāk uzbrukumu Ufai apstiprināja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kas informēja, ka izraisīti ugunsgrēki naftas rūpnīcās "Ufaņeftehim" un "Novoil".