Ukrainā kritis brīvprātīgais karavīrs no Lietuvas.
Pasaulē
Šodien 15:34
Ukrainā kritis par bezvēsts pazudušu uzskatītais brīvprātīgais karavīrs no Lietuvas
Ukrainā kritis brīvprātīgais karavīrs no Lietuvas Igns Kaiļus, kurš iepriekš tika uzskatīts par bezvēsts pazudušu kaujas misijas laikā, apstiprināja ārvalstu brīvprātīgo Ukrainā organizācija "Memorial - International Volunteers for Ukraine".
Organizācija platformā "Facebook" informēja, ka Kaiļus kritis kaujas laukā.
Iepriekš Lietuvas mediji vēstīja, ka Lietuvas pilsonis, kurš Ukrainas bruņotajos spēkos pildīja granātmetēja palīga pienākumus, 2. jūnijā veica kaujas uzdevumu, kura laikā bez vēsts pazuda.
Portāls "15min.lt" ziņoja, ka apgabals, kurā atradās 25 gadus vecais lietuvietis, nonāca Krievijas okupācijas spēku apšaudē.
Lietuvas brīvprātīgais karavīrs Ukrainā dienēja kopš februāra.
Ukrainas frontē iepriekš krituši divi lietuvieši - Tads Tums un Toms Valentēlis.